8 نهائيات بدوري أبطال أوروبا جمعت فريقين من نفس البلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب ويمبلي لمتابعة نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني اللذين يسعيان لبلوغ المجد الأوروبي.

فاز 23 ناديا مختلفا بلقب البطولة منذ انطلاقها في 1955، 13 منهم فاز باللقب أكثر من مرة.

يُعد ريال مدريد النادي الأكثر تتويجا باللقب، حيث فاز بالبطولة 14 مرة (رقم قياسي)، آخرها موسم 2021–2022 بعد فوزه على ليفربول 1–0 في المباراة النهائية.

وكان عام 2021 آخر نهائي بين فريقين من نفس الدولة عندما لعب مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين وحسم الأخير اللقب لصالحه بالفوز 1-0.

1- مانشستر سيتي ضد تشلسي: إنجلترا (2021).

N’golo Kanté with one of his very best performances, ever, for Chelsea 🤯

2021 UEFA Champions League final [vs Manchester City].#Throwback pic.twitter.com/smofgjeIDx

— Blue Season News (@YourBlueSeason) March 23, 2024