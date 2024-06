خسارات وانتصارات ريال مدريد في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا

يخوض ريال مدريد النهائي الـ18 في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه بوروسيا دورتموند اليوم السبت على ملعب ويمبلي في لندن، وخلال النهائيات الماضية فاز "الملكي" بـ14 لقبا في المسابقة القارية الأم.

والميرينغي هو صاحب الرقم القياسي للتتويج بالمسابقة برصيد 14، متفوقا على ميلان الإيطالي، الذي يحتل المركز الثاني بفارق 7 ألقاب.

ولم يذق الريال طعم الهزيمة في نهائي المنافسة القارية العريقة سوى 3 مرات من بين 17 نهائيا خاضه حتى الآن:

أول هزيمة (1962)

توج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال في 5 مناسبات متتالية في الخمسينيات، وذلك في أعوام (1956، 1957، 1958، 1959، 1960)، لكنه لم ينجح في بلوغ النهائي في 1961 قبل أن يعود في العام التالي ويواجه بنفيكا البرتغالي.

ولم يتأثر بنفيكا بالهاتريك الذي سجله الراحل فيرينتس بوشكاش، وهز شباك المرينغي 5 مرات، لينتصر (5-3)، وينتزع اللقب من النادي الملكي.

2 de Maio de 1962 – Amesterdão

Benfica 5 – 3 Real Madrid 🏆🏆pic.twitter.com/A6SkMk91uD — Rui Costa do Azeite (@rcostadoazeite) May 2, 2023

الهزيمة الثانية (1964)

في نصف النهائي حقق الريال نتيجة عريضة على زيوريخ السويسري، وفاز (2-1) في لقاء الذهاب قبل أن ينجح في مباراة الإياب في الفوز بسداسية نظيفة، ليتأهل للنهائي بنتيجة (8-1).

ولكنه تعثر أمام إنتر ميلان الإيطالي في النهائي وضيّع فرصة التتويج باللقب السادس في المباراة التي أقيمت في ملعب "إرنست هابل" بالنمسا، حيث خسر لوس بلانكوس 1-3.

#AccaddeOggi 📅 27 Maggio 1964 🏆 LA PRIMA COPPA NERAZZURRA Al Prater di Vienna l'#Inter di Herrera batte 3-1 il Real Madrid di Di Stefano e si laurea per la prima volta Campione d'Europa. Man of the Match Sandro Mazzola, autore di due reti da fuoriclasse assoluto#FCIM pic.twitter.com/2yKzvin0qK — Pasquale Formisano (@Formigoal) May 27, 2024

الهزيمة الثالثة: (1981)

في 1966 حقق الريال لقبه السادس، لكنه غاب عن البطولة 15 عاما ليعاود الظهور بعدها في 1981، حيث تمكن من الوصول إلى النهائي، لكنه لم يصمد أمام ليفربول الإنجليزي في اللقاء الذي أقيم في ملعب "حديقة الأمراء"، في 27 مايو/أيار عام 1981.

وخطف ليفربول اللقب بفضل هدف الإنجليزي ألان كينيدي، الذي جاء في الدقيقة الـ82.

Real Madrid have not lost a UCL final in 43 years.

The last time they lost was against Liverpool in 1981.

This was Liverpool's third champions league title, under Bob Paisley. pic.twitter.com/7qrOqsEVf0 — Dom✨ (@footy_road) June 1, 2024

آخر 5 ألقاب

حقق ريال مدريد أول لقب له في دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس في النسخة الأولى للبطولة موسم 1955-1956.

بينما كان آخر تتويج لريال مدريد باللقب قبل عامين، عندما تغلب على ليفربول 1-0 في النهائي، وسجل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الفوز.

فيما يلي آخر 5 تتويجات لريال مدريد باللقب الأوروبي الأغلى:

ريال مدريد x ليفربول (2022): 1-0.

📊Real Madrid have won each of their 7⃣ Champions League finals this century: 𝟯-𝟬 🆚 Valencia (2000) ✅

𝟮-𝟭 🆚 Leverkusen (2002) ✅

𝟰-𝟭 🆚 Atletico (2014) ✅

𝙋𝙚𝙣𝙨 🆚 Atletico (2016) ✅

𝟰-𝟭 🆚 Juventus (2017) ✅

𝟯-𝟭 🆚 Liverpool (2018) ✅

𝟭-𝟬 🆚 Liverpool (2022)✅ pic.twitter.com/vDwppjerP0 — MAT0$ (@Blogaboi) June 1, 2024

ريال مدريد x ليفربول (2018): 3-1.

(10) UEFA Champions League – 2018

Real Madrid Vs Liverpool

FT. 3-1 Real Madrid won the game with Gareth Bale scoring twice and a goal from Karim Benzema, It was their 13th Champions League trophy.

pic.twitter.com/grbhPHApKV — 🤍🦅 (@BLVCKFV15) March 29, 2024

ريال مدريد x يوفنتوس (2017): 4-1.

In Cardiff 2017, Real Madrid ran riot over Juventus to win the 12th UCL trophy. With Ronaldo scoring his legendary overhead kick. pic.twitter.com/J3WjHnj58m — 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC) May 28, 2024

ريال مدريد x أتلتيكو مدريد (2016): فاز بركلات الترجيح 5-3.

#OTD in 2016, Real Madrid won #UCL tittle 1️⃣1️⃣ after beating Atletico Madrid on penalties ⚪️🏆 European football heritage 🤌🏽 pic.twitter.com/wD6CGoXe0W — CrossAndNod (@crossandnodFT) May 28, 2024

ريال مدريد x أتلتيكو مدريد (2014): 4-1.