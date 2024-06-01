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خسارات وانتصارات ريال مدريد في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا

Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22
ريال مدريد هزم ليفربول في نهائي نسخة 2022 بهدف نظيف وتوج بلقبه الـ14 (غيتي)
1/6/2024

يخوض ريال مدريد النهائي الـ18 في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه بوروسيا دورتموند اليوم السبت على ملعب ويمبلي في لندن، وخلال النهائيات الماضية فاز "الملكي" بـ14 لقبا في المسابقة القارية الأم.

والميرينغي هو صاحب الرقم القياسي للتتويج بالمسابقة برصيد 14، متفوقا على ميلان الإيطالي، الذي يحتل المركز الثاني بفارق 7 ألقاب.

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ولم يذق الريال طعم الهزيمة في نهائي المنافسة القارية العريقة سوى 3 مرات من بين 17 نهائيا خاضه حتى الآن:

أول هزيمة (1962)

توج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال في 5 مناسبات متتالية في الخمسينيات، وذلك في أعوام (1956، 1957، 1958، 1959، 1960)، لكنه لم ينجح في بلوغ النهائي في 1961 قبل أن يعود في العام التالي ويواجه بنفيكا البرتغالي.

ولم يتأثر بنفيكا بالهاتريك الذي سجله الراحل فيرينتس بوشكاش، وهز شباك المرينغي 5 مرات، لينتصر (5-3)، وينتزع اللقب من النادي الملكي.

الهزيمة الثانية (1964)

في نصف النهائي حقق الريال نتيجة عريضة على زيوريخ السويسري، وفاز (2-1) في لقاء الذهاب قبل أن ينجح في مباراة الإياب في الفوز بسداسية نظيفة، ليتأهل للنهائي بنتيجة (8-1).

ولكنه تعثر أمام إنتر ميلان الإيطالي في النهائي وضيّع فرصة التتويج باللقب السادس في المباراة التي أقيمت في ملعب "إرنست هابل" بالنمسا، حيث خسر لوس بلانكوس 1-3.

الهزيمة الثالثة: (1981)

في 1966 حقق الريال لقبه السادس، لكنه غاب عن البطولة 15 عاما ليعاود الظهور بعدها في 1981، حيث تمكن من الوصول إلى النهائي، لكنه لم يصمد أمام ليفربول الإنجليزي في اللقاء الذي أقيم في ملعب "حديقة الأمراء"، في 27 مايو/أيار عام 1981.

وخطف ليفربول اللقب بفضل هدف الإنجليزي ألان كينيدي، الذي جاء في الدقيقة الـ82.

آخر 5 ألقاب

حقق ريال مدريد أول لقب له في دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس في النسخة الأولى للبطولة موسم 1955-1956.

بينما كان آخر تتويج لريال مدريد باللقب قبل عامين، عندما تغلب على ليفربول 1-0 في النهائي، وسجل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الفوز.

فيما يلي آخر 5 تتويجات لريال مدريد باللقب الأوروبي الأغلى:

  • ريال مدريد x ليفربول (2022): 1-0.

  • ريال مدريد x ليفربول (2018): 3-1.

  • ريال مدريد x يوفنتوس (2017): 4-1.

  • ريال مدريد x أتلتيكو مدريد (2016): فاز بركلات الترجيح 5-3.

  • ريال مدريد x أتلتيكو مدريد (2014): 4-1.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية