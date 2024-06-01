قطر تستضيف مباراتي فلسطين ولبنان بتصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم السبت، استضافة الدوحة لمباراتي منتخبي فلسطين ولبنان في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال الاتحاد القطري، في منشور بحسابه على منصة إكس: "الدوحة تستضيف مباريات الأشقاء لبنان وفلسطين، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم".

ويستضيف ملعب جاسم بن حمد، بنادي السد، مباراة فلسطين ولبنان، الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، في حين يستضيف ملعب "خليفة الدولي"، مباراة لبنان وبنغلاديش في 11 يونيو/حزيران الجاري في الجولة السادسة.

وتسببت الأوضاع السياسية غير المستقرة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمواجهات جنوبي لبنان مع "حزب الله"، في عدم قدرة المنتخبين الفلسطيني واللبناني على استضافة مباريات على أراضيهما.

وتلعب فلسطين ولبنان في المجموعة التاسعة بالتصفيات، حيث تحتل فلسطين المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحل المنتخب اللبناني في المركز الثالث بنقطتين فقط، في حين تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 12 نقطة، قبل جولتين من الختام.