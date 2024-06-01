مرض تايسون يؤجل نزاله المرتقب ضد بول

قال مروجون الليلة الماضية إنه تقرر تأجيل المباراة بين الملاكم الأميركي المخضرم مايك تايسون ومواطنه جيك بول، والمقررة في 20 يوليو/تموز المقبل، إلى موعد لاحق بسبب معاناة بطل العالم السابق في وزن الثقيل من أعراض قرحة في المعدة.

وقالت وكالة موست فاليابول بروموشنز التي تتولى ترويج مباريات بول -في بيان- إن الأطباء طلبوا من تايسون (57 عاما) إجراء تدريبات خفيفة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يستأنف تدريباته بصورة كاملة دون أي قيود بعد التعافي وزوال الأعراض.

وسيحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق من العام الجاري، لكنها ستقام في نفس المكان وهو ملعب (إيه تي أند تي) في أرلينغتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز المنافس بدوري كرة القدم الأميركية.

وقال تايسون -وهو أكبر بثلاثين عاما من منافسه المقبل- في بيان "أود توجيه الشكر إلى جمهوري حول العالم على ما قدموه من دعم وعلى تفهمهم خلال هذه الفترة. حالتي البدنية أفضل بصفة عامة مما كانت عليه منذ التسعينيات وسأستأنف تدريباتي بصورة كاملة قريبا."

ووجه تايسون حديثه إلى منافسه المقبل قائلا "جيك بول، ربما يمنحك هذا بعض الوقت لكنك في النهاية ستهزم بالضربة القاضية وستترك الملاكمة للأبد".

ولم يشارك تايسون في أي نزال احترافي منذ 2005، وقد حقق خلال مسيرته 50 فوزا (منها 44 بالضربة القاضية) مقابل 6 هزائم. بينما حقق بول -وهو صانع محتوى سابق عبر يوتيوب تحول لممارسة الملاكمة- 9 انتصارات خلال 10 مباريات.