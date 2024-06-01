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كريم بنزيمة يدعم الجزائر من المدرجات في تصفيات كأس العالم

كريم بنزيمة في بجاية الجزائرية منصة إكس Elfanak Dz 🇩🇿 @Elfanak__dz https://x.com/Elfanak__dz/status/1796890756293984644
والي بجاية (يمين) يستضيف كريم بنزيمة في مسقط رأس والدة النجم الفرنسي في الجزائر (مواقع التواصل)
1/6/2024

قال النجم الفرنسي كريم بنزيمة إنه سيكون ضمن الحضور لمشاهدة مباراة الجزائر وغينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 يوم الخميس المقبل حيث يقوم مهاجم الاتحاد السعودي بجولة سياحية في بلده الأم.

ويستغل بنزيمة، المولود في مدينة ليون الفرنسية، إجازته الصيفية في زيارة الجزائر لأول مرة حيث سيبدأ رحلته، التي انتقل فيها بطائرته الخاصة، بزيارة مدينة بجاية مسقط رأس والدته قبل المرور بولاية تيارت مسقط رأس والده.

كريم بنزيمة في بجاية الجزائرية منصة إكس Elfanak Dz 🇩🇿 @Elfanak__dz https://x.com/Elfanak__dz/status/1796890756293984644
كريم بنزيمة (يسار) خلال جولة سياحية في بجاية الجزائرية (مواقع التواصل)

وأبلغ بنزيمة الصحافة المحلية في تصريحات مقتضبة اليوم السبت أنه سيشاهد منتخب الجزائر من المدرجات، حين يستضيف غينيا على ملعب نيلسون مانديلا في السادس من يونيو/حزيران الجاري.

وتلعب الجزائر بعدها بـ4 أيام أمام مضيفتها أوغندا ضمن مباريات المجموعة السابعة التي تتصدرها بـ6 نقاط.

وسجل بنزيمة (36 عاما) 37 هدفا خلال 97 مباراة دولية مع فرنسا، وكان ضمن التشكيلة الفائزة بدوري الأمم الأوروبية عام 2021.

وعانى قائد ريال مدريد السابق، الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، من الإصابات مما كلفه الغياب عن فريقه الاتحاد في أغلب فترات الموسم بعد الانتقال إلى السعودية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المصدر : رويترز