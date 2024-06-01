كريم بنزيمة يدعم الجزائر من المدرجات في تصفيات كأس العالم

قال النجم الفرنسي كريم بنزيمة إنه سيكون ضمن الحضور لمشاهدة مباراة الجزائر وغينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 يوم الخميس المقبل حيث يقوم مهاجم الاتحاد السعودي بجولة سياحية في بلده الأم.

ويستغل بنزيمة، المولود في مدينة ليون الفرنسية، إجازته الصيفية في زيارة الجزائر لأول مرة حيث سيبدأ رحلته، التي انتقل فيها بطائرته الخاصة، بزيارة مدينة بجاية مسقط رأس والدته قبل المرور بولاية تيارت مسقط رأس والده.

وأبلغ بنزيمة الصحافة المحلية في تصريحات مقتضبة اليوم السبت أنه سيشاهد منتخب الجزائر من المدرجات، حين يستضيف غينيا على ملعب نيلسون مانديلا في السادس من يونيو/حزيران الجاري.

وتلعب الجزائر بعدها بـ4 أيام أمام مضيفتها أوغندا ضمن مباريات المجموعة السابعة التي تتصدرها بـ6 نقاط.

Karim Benzema qui porte le drapeau de l’Algérie sur ses épaules 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/A3oz7ymFvc — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) June 1, 2024

وسجل بنزيمة (36 عاما) 37 هدفا خلال 97 مباراة دولية مع فرنسا، وكان ضمن التشكيلة الفائزة بدوري الأمم الأوروبية عام 2021.

وعانى قائد ريال مدريد السابق، الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، من الإصابات مما كلفه الغياب عن فريقه الاتحاد في أغلب فترات الموسم بعد الانتقال إلى السعودية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.