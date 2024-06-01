غاريث بيل يتوقع الفائز بين ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري الأبطال

شارك نجم ريال مدريد السابق غاريث بيل، الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، توقعاته قبل المواجهة المرتقبة بين الفريق الملكي ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت.

وفي مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، قبل المباراة النهائية السبت على ملعب ويمبلي، أعرب بيل الذي سجل 3 أهداف حاسمة في نهائيات دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك ركلة مقصية مذهلة ضد ليفربول في عام 2018، عن سعادته بمشاهدة المباراة دون ضغوط الأداء على أرض الملعب.

وعلق قائلا "من الجميل أن نشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا دون ضغوط. إنه شيء لست معتادا عليه حقا".

واعترف بيل بالضغط الهائل عند اللعب مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وقال "من الصعب شرح ما يعنيه دوري أبطال أوروبا، من الواضح أنه يعني الكثير للنادي والجماهير. إنها المنافسة الأكثر قيمة والتركيز منصب عليها".

وسلط الويلزي الضوء على التفوق النفسي لريال مدريد على خصومه، مستشهدا بتاريخهم الحافل والخوف الذي يزرعونه في الفرق الأخرى وقال "الفرق تخشى اللعب ضد ريال مدريد، وهذا أمر مهم للغاية في المباراة النهائية".

ورغم أن سنواته الأخيرة في النادي كانت مثيرة للجدل، فإن علاقة بيل العميقة مع ريال مدريد لا تزال قوية. وأكد "كنت هناك لفترة طويلة. ما زلت أشاهد مبارياتهم وأبحث عن نتائجهم، ما زلت أحب الفريق، وما زلت أشجعهم، تماما كما كنت أفعل عندما كنت صغيرا".

بيل يتوقع فوز ريال مدريد

بيل واثق من قدرة ريال مدريد على تأمين لقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى والفوز. وأوضح "أتوقع فوز ريال مدريد 3-صفر ورفع الكأس. إنهم يتكيفون مع الضغوط ويعرفون ما يمكن توقعه، وهي ميزة كبيرة".

كما تحدث ييل عن التأثير المحتمل لتتويج ريال مدريد باللقب على مسيرة جود بيلينغهام وفرصه في الفوز بالكرة الذهبية، وقال "من الواضح أن هناك الكثير مما يجب إثباته، لكن بيلينغهام قام بالفعل بالكثير للفوز بالكرة الذهبية. لقد تأقلم بشكل جيد مع الملكي وقدم موسما أول رائعا".

وأضاف "لقد فاز بالدوري، ولديه فرصة للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول، إنه أمر رائع، ويمنحه الطاقة للاستمرار".

ويستعد ريال مدريد لمحاولة أخرى لتحقيق المجد الأوروبي، ورفع اللقب القاري للمرة الـ 15 في تاريخه وهو رقم قياسي، بينما يسعى بوروسيا دورتموند للفوز باللقب الثاني في تاريخه بعد عام 1997.