شاهد الهلال يهزم النصر ويتوج بـ"كأس خادم الحرمين الشريفين" ليحقق الثنائية المحلية

توج فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 على النصر عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1 اليوم الجمعة.

وحافظ الهلال على لقبه ليحققه للمرة 11 في تاريخه، في حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء بعد طرد علي البليهي وكاليدو كوليبالي ثنائي الهلال قرب النهاية، وكذلك طرد ديفيد أوسبينا حارس النصر للمسة يد خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

ومنح ألكسندر ميتروفيتش التقدم للهلال بضربة رأس مبكرة قبل أن يسجل أيمن يحيى هدف التعادل متأخرا.

وأهدر مشاري النمر ركلة الترجيح الأخيرة، ليفوز الهلال باللقب ويحقق الثنائية المحلية بعد التتويج بالدوري دون هزيمة.

ودخل كريستيانو رونالدو قائد النصر في نوبة من البكاء بعد نهاية المباراة، حيث لا يزال يبحث عن لقبه الرسمي الأول منذ انتقاله إلى السعودية في يناير/كانون الثاني 2023.

بكاء وحسرة كريستيانو رونالدو لاعب النصر بعد خسارة فريقه أمام الهلال .. شوف كل ردات فعل النجم البرتغالي بعد فقدان اللقب#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الهلال_النصر | #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Xdzq1rXs45 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 31, 2024

تفاصيل المباراة

منح المهاجم ميتروفيتش التقدم للهلال في الدقيقة السابعة بضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من زميله مالكوم فشل أوسبينا في التصدي لها.

وكاد يأتي الرد سريعا لكن تسديدة أوتافيو أبعدها دفاع الهلال لركلة ركنية.

وقاد رونالدو أخطر فرص النصر حين أطلق تسديدة منخفضة أبعدها ياسين بونو لترتد لزميله أوتافيو الذي تابع الكرة المرتدة بضربة رأس وصلت سهلة لحارس الهلال قرب الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، أطلق رونالدو تسديدة مزدوجة اصطدمت بالقائم قبل أن يعلن الحكم عن وجود تسلل.

وكرر مهاجم البرتغال محاولته لكن تسديدته المنخفضة مرت بجوار القائم قبل أن يتلقى النصر ضربة بطرد أوسبينا.

وحاول الحارس الكولومبي منع تمريرة طولية وغادر منطقة الجزاء لكن مالكوم كان أسرع منه ليستخدم أوسبينا يديه لإيقاف الكرة محاولا منع المهاجم البرازيلي من المرور، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في الدقيقة 56.

وقرر لويس كاسترو مدرب النصر تغيير ساديو ماني ليدفع بالحارس البديل وليد عبد الله الذي كاد يستقبل هدفا فور نزوله، لكنه سيطر على تسديدة من ميشيل بعد نحو ساعة من اللعب.

ووقف الحارس ياسين بونو أمام تصويبة رونالدو المتقنة من ركلة حرة من مدى بعيد في الدقيقة 64، قبل أن يفرض الهلال سيطرته مستغلا النقص العددي.

وأطلق البديل محمد كنو تسديدة قوية تصدى لها عبد الله حارس النصر قبل 10 دقائق من النهاية.

وأهدر ميتروفيتش فرصة حسم المباراة بعدما سدد بجوار القائم الأيمن بعد تمريرة من سالم الدوسري الذي قاد هجمة مرتدة.

وأثناء تنفيذ رمية تماس، تلقى البليهي إنذارين متتاليين للاحتكاك مع لاعبي النصر، قبل أن ينجح يحيى في التعادل بضربة رأس في الدقيقة 88.

ولم يستفق الهلال من صدمة الطرد والتعادل، حتى تلقى كوليبالي بطاقة حمراء للالتحام بقوة مع الحارس عبد الله في الوقت بدل الضائع.

وتراجع الهلال في الأشواط الإضافية مع سيطرة دون خطورة للنصر.

وفي ركلات الترجيح، أهدر روبن نيفيز أولا للهلال بعدما سدد في القائم قبل أن يسدد أليكس تيليس أعلى العارضة.

وبعد انتهاء الركلات الخمس، أهدر سعود عبد الحميد الركلة السادسة للهلال لكن الحارس بونو أنقذ فريقه من الخسارة بعدما تصدى لركلة البديل علي الحسن.

ونجح ناصر الدوسري في تسجيل الركلة السابعة للهلال قبل أن يعيد بونو تألقه ويمنع الواعد نمر من التسجيل ليحسم فريق المدرب جورجي جيسوس اللقب.