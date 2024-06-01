توقفت عن متابعة أخبار العدوان.. أنس جابر: الحرب على غزة مرعبة

طالبت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر، العالم بـ"الحديث أكثر" عن الحرب المستمرة في قطاع غزّة، واصفة تأثير الصراع بأنه "غير عادل".

وقالت أفضل لاعبة عربية، في تاريخ كرة المضرب، إنها توقفت فعلياً عن متابعة الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنس (29 عاما) -أمس الجمعة- أنها تكون "حزينة جداً عندما أشاهد الأخبار كل يوم، وبصراحة أتفادى الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي لأن ما يحصل في غزّة الآن شريط مرعب".

وجاء حديث اللاعبة التونسية في مؤتمر صحافي بعد بلوغها ثمن نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى بالتنس.

وتابعت اللاعبة التي بلغت نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى 3 مرات "أتمنى أن يتحدّث العام أكثر لأن ما يحدث غير عادل. هؤلاء الأطفال، النساء، الرجال، يعانون. نحن في عام 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى كثيراً من الدول تلتزم الصمت حيال ما يحصل".

وكانت أنس أصبحت سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "للمشاركة في مبادرات مختلفة، بما في ذلك مبادرة ترتكز على حالة الطوارئ في غزة" بحسب ما قالت المنظّمة آنذاك.

يأتي ذلك في وقت يتواصل نزف الدم للشهر الثامن على التوالي بالقطاع الفلسطيني المحاصر حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال 5 مجازر جديدة، راح ضحيتها 95 شهيدا و350 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى 36 ألفا و379، والمصابين إلى 82 ألفا و407 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.