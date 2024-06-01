أساطير يتوقعون الفائز من مواجهة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
1/6/2024
كل الأعين ستكون شاخصة اليوم الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، نحو ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن والذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند.
وبما أن المباراة لم يتبق عليها سوى ساعات، فإن السؤال الذي يطرحه مئات الملايين من عشاق الساحرة المستدية سيكون:
من سيفوز بالنهائي؟ ريال مدريد ويتوج بلقبه الـ15 ويعزز رقمه القياسي أم دورتموند ويضيف لقبا إضافيا إلى خزانته؟
Legends of the game give their #UCLfinal predictions 🔮 pic.twitter.com/xiUNI9nppX
— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 31, 2024
هذا السؤال أجاب عنه أساطير ونجوم سابقين في كرة القدم، توقعوا الفائز ونتيجة النهائي أيضا:
- البرازيلي كافو: تعادل 2-2.
- البرتغالي لويس فيغو: ريال مدريد 3-1 دورتموند.
- البرازيلي كاكا: ريال مدريد 1-0 دورتموند.
- الغاني مايكل إيسيان: ريال مدريد 2-1 دورتموند.
- البلغاري ديمتار برباتوف: دورتموند 2-1 ريال مدريد.
- الهولندي ويسلي شنايدر: ريال مدريد 3-1 دورتموند.
- الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو: دورتموند 2-1 ريال مدريد.
- الإنجليزي جو كول: دورتموند 2-1 ريال مدريد.
- الويلزي غاريث بيل: ريال مدريد 3-1 دورتموند.
المصدر : الجزيرة