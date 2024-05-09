8 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، عن الأسماء الـ 8 المرشحة لنيل لقب أفضل لاعب في موسم 2023-2024 يتقدمهم فيل فودن نجم مانشستر سيتي بينما شهدت القائمة غياب العديد من النجوم.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن الترشيحات رغم تسجيله 18 هدفاً لليفربول هذا الموسم، وذلك بسبب خروجه من تشكيلة ليفربول لعدة مباريات بداعي الإصابة التي ألمت به خلال كأس أمم أفريقيا الماضية في ساحل العاج.

وسيتم تحديد الفائز بالجائزة جزئيًا من خلال تصويت عام حيث يمكن للجماهير الإدلاء بأصواتهم عبر موقع الدوري الإنجليزي الممتاز قبل منتصف نهار الاثنين 13 مايو/أيار على أن يتم دمجها مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم وسيتم الإعلان عن الفائز يوم السبت 18 من الشهر نفسه.

تاليا قائمة المرشحين الثمانية لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي:

1-الإنجليزي فيل فودين: مانشستر سيتي (24 هدفا).

2- النرويجي إيرلينغ هالاند: مانشستر سيتي(25 هدفا).

3-السويدي ألكسندر إيساك: نيوكاسل (20 هدفا).

4- النرويجي مارتن أوديغارد: أرسنال(8 أهداف).

5- الإنجليزي كول بالمر: تشلسي(16 هدف).

6-الإنجليزي ديكلان رايس: أرسنال(7 أهداف).

7- الهولندي فيرجيل فان ديك: ليفربول (المركز الثالث من حيث عدد التمريرات الصحيحة في البريمييرليغ، ولم يتم مراوغته إلا مرتين فقط طوال هذا الموسم).

8- الإنجليزي أولي واتكينز: أستون فيلا (19 هدفا).