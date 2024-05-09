رابطة البريميرليغ تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب هذا الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجوائز أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب، وأفضل مدرب في موسم 2023-2024 بالبريميرليغ، مع اقتراب الموسم الجاري من نهايته.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن الترشيحات رغم تسجيله 18 هدفا لليفربول هذا الموسم، وذلك بسبب خروجه من تشكيلة ليفربول لعدة مباريات، بداعي الإصابة التي ألمت به خلال كأس أمم أفريقيا الماضية في ساحل العاج.

ونشرت الرابطة عبر حساب البريميرليغ على منصة إكس، اليوم الخميس، كل قائمة على حدة لاختيار الأفضل منها عن طريق تصويت الجماهير عبر موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل منتصف نهار الاثنين 13 مايو/أيار الجاري، على أن يتم دمجها مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم، وسيتم الإعلان عن الفائز بأفضل لاعب ولاعب شاب يوم السبت 18 من الشهر نفسه، أما جائزة أفضل مدرب سيتم الإعلان عنها بعدها بـ3 أيام.

وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب 4 لاعبين إنجليز من أصل 8، و4 لاعبين من الفريقين المتنافسين على لقب الدوري، وهما من مانشستر سيتي وأرسنال.

Eight outstanding nominees, but there can only be one winner… It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season 😍 #PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي:

1-الإنجليزي فيل فودين: مانشستر سيتي (24 هدفا).

2- النرويجي إيرلينغ هالاند: مانشستر سيتي (25 هدفا).

3-السويدي ألكسندر إيساك: نيوكاسل (20 هدفا).

4- النرويجي مارتن أوديغارد: أرسنال (8 أهداف).

5- الإنجليزي كول بالمر: تشلسي (16 هدفا).

6- الإنجليزي ديكلان رايس: أرسنال (7 أهداف).

7- الهولندي فيرجيل فان ديك: ليفربول (المركز الثالث من حيث عدد التمريرات الصحيحة في البريميرليغ، ولم يتم مراوغته إلا مرتين فقط طوال هذا الموسم).

8- الإنجليزي أولي واتكينز: أستون فيلا (19 هدفا).

أفضل لاعب شاب

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، فضمت 4 لاعبين من القائمة السابقة، وهم هالاند وفودين وبالمر وإيساك، بجانب كل من نجم أرسنال وهدافه بوكايو ساكا، والمدافع ويليام ساليبا، مع لاعب وسط مانشستر يونايتد كوبي ماينو، وظهير أيسر توتنهام ديستيني أودوجي.

Taking the Premier League by storm 💥 Vote now for your 2023/24 @Hublot Young Player of the Season! 🗳️#PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

ونشر حساب البريميرليغ على يوتيوب مقطع فيديو مطولا، خصص فيه جزءا كاملا لكل لاعب مرشح على حدة، مع لقطات تحليلية لأفضل ما قدمه في الموسم مع فريقه.

وفي السياق ذاته، تم ترشيح 5 من أفضل المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري لجائزة أفضل مدرب، وسيطر المدربون الإسبان على القائمة بتواجد 4 مدربين.

وجاء في مقدمة المرشحين مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ومدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، ومدرب أستون فيلا أوناي إيمري، ومدرب بورنموث أندوني إيراولا، بجانب الألماني مدرب ليفربول يورغن كلوب.