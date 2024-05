رابطة البريميرليغ تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب هذا الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجوائز أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب، وأفضل مدرب في موسم 2023-2024 بالبريميرليغ، مع اقتراب الموسم الجاري من نهايته.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن الترشيحات رغم تسجيله 18 هدفا لليفربول هذا الموسم، وذلك بسبب خروجه من تشكيلة ليفربول لعدة مباريات، بداعي الإصابة التي ألمت به خلال كأس أمم أفريقيا الماضية في ساحل العاج.

ونشرت الرابطة عبر حساب البريميرليغ على منصة إكس، اليوم الخميس، كل قائمة على حدة لاختيار الأفضل منها عن طريق تصويت الجماهير عبر موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل منتصف نهار الاثنين 13 مايو/أيار الجاري، على أن يتم دمجها مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم، وسيتم الإعلان عن الفائز بأفضل لاعب ولاعب شاب يوم السبت 18 من الشهر نفسه، أما جائزة أفضل مدرب سيتم الإعلان عنها بعدها بـ3 أيام.

وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب 4 لاعبين إنجليز من أصل 8، و4 لاعبين من الفريقين المتنافسين على لقب الدوري، وهما من مانشستر سيتي وأرسنال.

Eight outstanding nominees, but there can only be one winner…

It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season 😍 #PLAwards

— Premier League (@premierleague) May 9, 2024