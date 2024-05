هاري كين.. موسم صفري مع بايرن ميونخ يثير تساؤلات حول "سوء حظه"

أثار المهاجم الإنجليزي هاري كين الكثير من التساؤلات حول حظه في عالم كرة القدم، خاصة بعد خروجه بموسم صفري مع نادي بايرن ميونخ، الذي لم تغب الألقاب عن خزينته منذ عام 2012.

وانتقل النجم الإنجليزي وقائد المنتخب، إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي قادما من توتنهام، ليتوّج بالألقاب مع العملاق البافاري، وفق ما صرح به وقت انضمامه للفريق الألماني، لكنه بدلا من ذلك شهد أول موسم لبايرن بدون ألقاب منذ عام 2012.

وخرج بايرن ميونخ من آخر بطولة كان له أمل فيها هذا الموسم، وهي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة في مباراة إياب نصف النهائي من مضيفه ريال مدريد 2-1 أمس الأربعاء، عقب التعادل في الذهاب 2-2 في ألمانيا، ليخرج الفريق الألماني خالي الوفاض بعد خسارة الدوري لصالح باير ليفركوزن، والخروج من كأس ألمانيا مبكرا.

وذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، أنه لم يشارك أي لاعب في الدوريات السبعة الأولى في أوروبا بشكل مباشر في عدد من الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم أكثر من هاري كين بـ56 هدفا (لعب 45 مباراة وسجل 44 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه)، ورغم ذلك لم يكن هذا كافيا للفوز بأول ألقابه.

No player in Europe's top seven divisions has been directly involved in more goals across all competitions this season than Harry Kane (56):

◎ 45 games

◉ 44 goals

◉ 12 assists

And it still won't be enough to win his first trophy. 😭 pic.twitter.com/57fODcKC3B

— Squawka (@Squawka) May 8, 2024