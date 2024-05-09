هاري كين.. موسم صفري مع بايرن ميونخ يثير تساؤلات حول "سوء حظه"

أثار المهاجم الإنجليزي هاري كين الكثير من التساؤلات حول حظه في عالم كرة القدم، خاصة بعد خروجه بموسم صفري مع نادي بايرن ميونخ، الذي لم تغب الألقاب عن خزينته منذ عام 2012.

وانتقل النجم الإنجليزي وقائد المنتخب، إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي قادما من توتنهام، ليتوّج بالألقاب مع العملاق البافاري، وفق ما صرح به وقت انضمامه للفريق الألماني، لكنه بدلا من ذلك شهد أول موسم لبايرن بدون ألقاب منذ عام 2012.

وخرج بايرن ميونخ من آخر بطولة كان له أمل فيها هذا الموسم، وهي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة في مباراة إياب نصف النهائي من مضيفه ريال مدريد 2-1 أمس الأربعاء، عقب التعادل في الذهاب 2-2 في ألمانيا، ليخرج الفريق الألماني خالي الوفاض بعد خسارة الدوري لصالح باير ليفركوزن، والخروج من كأس ألمانيا مبكرا.

وذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، أنه لم يشارك أي لاعب في الدوريات السبعة الأولى في أوروبا بشكل مباشر في عدد من الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم أكثر من هاري كين بـ56 هدفا (لعب 45 مباراة وسجل 44 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه)، ورغم ذلك لم يكن هذا كافيا للفوز بأول ألقابه.

No player in Europe's top seven divisions has been directly involved in more goals across all competitions this season than Harry Kane (56): ◎ 45 games

◉ 44 goals

◉ 12 assists And it still won't be enough to win his first trophy. 😭 pic.twitter.com/57fODcKC3B — Squawka (@Squawka) May 8, 2024

ودفعت هذه الأرقام محللين وناشطين رياضيين عبر منصة "إكس" للحديث عن "سوء الحظ" الذي يلازم كين، رغم أنه لم يدخر جهدا للمساهمة في تقديم أفضل ما لديه لفريقه وتسجيل وصناعة الأهداف.

وقال اللاعب الإنجليزي السابق والمحلل الرياضي ميكا ريتشاردز "لقد ذهب كين إلى هناك للفوز بألقاب، وانتهى به الأمر بلا شيء على الإطلاق، وهذا أمر مدمر".

وعبر ناشط بريطاني عن استيائه من سوء الحظ الذي يرافق المهاجم الإنجليزي، قائلا "كم هو غير محظوظ هاري كين، ماكينة أهداف بدون لقب، إنه رجل لطيف وأدعو الله أن يتغير وضعه في الموسم الجديد".

وكتب الناشط الرياضي نواف العقيل "يستمر هاري كين بدون أي بطولة في مسيرته كلاعب مع الأندية التي مثلها خلال 14 موسما في مسيرته، وخرج بايرن ميونخ بموسم صفري للمرة الأولى منذ 2012، قصة نحس مستمرة، التالي؟ بطولة اليورو مع منتخب إنجلترا".

وكتب الصحفي الرياضي الإسباني مانو هيريرا "عام آخر بدون ألقاب لكين، ولا يوجد الكثير مما يمكن لومه عليه بعد أهدافه الوفيرة".

ووصف آخرون اللاعب صاحب الـ30 عاما بأنه "اللاعب الأسوأ حظا في التاريخ"، فيما دافع عنه أحد المدونين قائلا: "كين يبقى بدون بطولات رسمية في مسيرته الكروية رغم تسجيله 400 هدف في مسيرته، كرة القدم لم تعطه مثلما أعطاها".

يستمر هاري كين بدون اي بطولة في مسيرته كلاعب مع الاندية التي مثلها خلال 14 موسم في مسيرة اللاعب. خرج بايرن ميونيخ بموسم صفري للمرة الاولى منذ 2012، قصة نحس مستمرة، التالي ؟ بطولة اليورو مع منتخب انجلترا. pic.twitter.com/mYdew2f3fX — نواف العقيّل (@nawaf__oga) May 8, 2024

"Kane has gone there to win things. He's ended up with absolutely nothing, and that is devastating."@MicahRichards reacts to Harry Kane's first season with Bayern ending without a trophy 😓 pic.twitter.com/dC4pOYUX9o — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 8, 2024

Harry Kane first Bayern season: ❌ Bundesliga

❌ DFB-Pokal

❌ DFL-Supercup

❌ Champions League Bayern Munich have won 0 trophies in a season for the first time in over a decade. pic.twitter.com/Vsy10ZDkYN — StatMuse FC (@statmusefc) May 8, 2024

How unlucky is Harry Kane @HKane ? A goal machine without a trophy. He is a nice guy and I pray that his situation will change in the new season. — Dele Olawanle (@dolawanle) May 9, 2024

هاري كين يبقى بدون بطولات رسمية في مسيرته الكروية رغم تسجيله ل 400 هدف في مسيرته 🥅 كرة القدم ما أعطته كثر ما أعطاها 💔 pic.twitter.com/HTo3z8rw4x — نويصر (@Nwiser_) May 8, 2024

Otro año en que Kane se queda sin trofeos. Y a él poco se le puede reprochar tras haberse hinchado a marcar goles pic.twitter.com/wSUwU8J1SR — Manu Heredia (@ManuHeredia21) May 8, 2024

لا تتكلم عن سوء الحظ إذا ما كنت هاري كين 😓 هاردلك يالأمير فقط pic.twitter.com/3k335jY95j — Turki (@Photo4kT) May 8, 2024