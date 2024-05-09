شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي انتهت بفوز الأول 2-1 وتأهله لنهائي البطولة، قرارات تحكيمية عديدة كان أخطرها وأكثرها إثارة للجدل قرار الحكم البولندي سيمون مارسينياك باحتساب تسللا على بايرن في نهاية الوقت الضائع سجل بعده مباشرة هدف التعادل الذي لم يحتسب بالطبع وسط اعتراضات من الفريق البافاري.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع لعبت كرة أمامية علية في اتجاه نصير مزراوي وماتيس دي ليخت داخل منطقة جزاء ريال مدريد لكن الحكم المساعد الأول خالف القواعد المتبعة بعد استحداث تقنية الفيديو ورفع الراية معلنا تسلل مزراوي الذي وصلته الكرة ومررها لتصل إلى دي ليخت الذي سجل هدفا بالطبع لم يحتسبه الحكم لأنه أطلق صفارة التسلل قبلها ليشارك الحكم المساعد الخطأ نفسه.

ويقول الحكم الدولي المصري السابق ناصر صادق للجزيرة نت، إن الحكم المساعد كان يجب أن ينتظر حتى نهاية الهجمة ويرفع الراية ويفحص حكام الفيديو الحالة ويصدرون القرار الصحيح لكن صفارة الحكم أنهت دور تدخل حكام الفيديو لأن الصفارة أثرت على مدافعي ريال مدريد الذين توقفوا معها وكذلك حارس مرماهم مما قد يكون مكن دي ليخت من تسجيل الهدف غير المحتسب، كما كان يجب على الحكم وهو صاحب خبرة طويلة حيث أدار نهائي مونديال قطر 2022 ونهائي أبطال أوروبا الموسم الماضي أن يؤخر صفارته حتى تنتهي الهجمة لأن قانون كرة القدم لا يلزم الحكم بالاستجابة لقرارات مساعديه حيث أن له الرأي الأخير في قراراتهم ومن حقه عدم الأخذ بها بل واستبعاد أي فرد من مساعديه.

ويضيف صادق، كان يمكن أن تمر هذه الحالة مرور الكرام لولا أن الإعادات التليفزيونية أظهرت أن مزراوي الذي لعب الكرة لم يكن متسللا وأن دي ليخت الذي كان متسللا بجزء من ساقه لم يمنع أي مدافع من لعب الكرة أو التنافس عليها، حيث أن ذلك سيجلب الكثير من النقد والتأنيب للحكم الأول في العالم حاليا لأنه تسبب في إفساد فرصة كان يمكن أن تحول بطاقة التأهل لنهائي أوروبا من مدريد إلى ميونخ.

الحكم المساعد يعتذر لدي ليخت

وكشف المدافع الهولندي دي ليخت بعد المباراة ما يؤكد تحليل الجزيرة نت بقوله بعد نهاية المباراة عن الهدف غير المحتسب الذي سجله "الحكم المساعد قال لي: أعتذر، ارتكبت خطأ. أمر مؤسف، لأنه خطأ كبير".

إلغاء هدف واحتساب آخر لريال مدريد

ويقول ناصر صادق إنه على عكس خطأ الحكم وسوء تصرفه في هدف بايرن غير المحتسب كان الحكم موفقا في العديد من القرارات الحاسمة الأخرى كالتالي:

الدقيقة 71: ألغى الحكم هدفا لريال مدريد بعد مراجعة تقنية الفيديو، وكان قراره صحيحا تماما لوجود مخالفة (الدفع) من ناتشو لاعب ريال مدريد لكيميش لاعب بايرن قبل الهدف مباشرة، وهي إحدى المخالفات التي تنص عليها المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك).

الدقيقة 90: هدف تقدم ريال مدريد 2-1 عن طريق خوسيلو، إذ كاد الحكم يلغيه بداعي التسلل لكنه راجع الكرة عن طريق تقنية الفيديو واحتسب الهدف.

وهذه الحالة أحدثت لبسا لدى جماهير كرة القدم لتقدم خوسيلو على كل لاعبي بايرن ميونخ، ولكن المادة 11 من قانون كرة القدم تنص على أن الكرة تغطي التسلل أيضا بمعنى أن رودريغر عندما مرر لوخسيلو كانت الكرة متقدمة على مسجل الهدف إذا لا وجود لتسلل بشكل قاطع وهو ما تأكد منه الحكم وأعلن قراره الصحيح.