شاهد.. ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونخ ويواجه دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل ريال مدريد الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حقق (ريمونتادا) تاريخية، وقلب تأخره بهدف ليفوز 2-1 على بايرن ميونخ الألماني في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونخ الأسبوع الماضي قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وتأخر ريال بهدف سجله اللاعب الكندي البديل ألفونسو ديفيز منتصف الشوط الثاني (على عكس سير المباراة) بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما أهدر الفريق الإسباني عديدا من الفرص الخطيرة المتوالية.

لكن خوسيلو أدرك التعادل قبل دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي للمباراة من مسافة قريبة مستغلا ارتداد تسديدة قوية لفينيسيوس من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الذي تألق في الدفاع عن مرماه قبل هذا الهدف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، عاد اللاعب الإسباني ليسجل هدف الفوز من مسافة قريبة. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (الفار).

وكان يمكن أن يتعادل بايرن في نهاية الوقت الضائع لولا أن الحكم ارتكب خطأ بإطلاق صفارته معلنا تسلل مزراوي (كشفت الإعادات التليفزيونية عدم تسلل) قبل أن يسجل زميله دي ليخت في مرمى ريال مدريد.

وبهذا الفوز المثير يضرب ريال موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي تفوق 2-صفر على باريس سان جيرمان بطل فرنسا في مجموع لقائي الذهاب والإياب بمواجهة قبل النهائي الأخرى.

ويقام النهائي مطلع يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وصف مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة خاصة في البداية، إذ تبادل الفريقان الهجمات، وسنحت لكليهما فرص للتقدم في النتيجة، وإن استحوذ ريال على الكرة بصورة أكبر.

وفي أخطر فرص الشوط الأول، سدد فينيسيوس جونيور كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر لتصل إلى رودريغو الذي سدد كرة قوية من مسافة قريبة تصدى لها مانويل نوير في الدقيقة الـ14.

وبعدها بربع ساعة، أطلق هاري كين تسديدة مباشرة منخفضة من حدود منطقة الجزاء حولها الحارس أندري لونين ببراعة إلى ركلة ركنية.

ومجددا، شكل المتألق فينيسيوس جونيور خطورة على المرمى هذه المرة بكرة خادعة من الجانب الأيسر باتجاه المرمى لمسها نوير ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة الـ40.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، تألق لونين بإبعاد محاولة نصير مزراوي من مسافة بعيدة.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وكان ريال مدريد الأخطر عن طريق فينيسيوس جونيور الذي أزعج دفاع بايرن من الجانب الأيسر، حيث شن عديدا من الهجمات، لكنها انتهت بين أقدام مدافعي بايرن.

وعلى الجانب الآخر، انطلق كين من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس في الدقيقة الـ53.

وانطلق فينيسيوس من الجهة اليسرى ولعب عرضية منخفضة وصلت هذه المرة إلى رودريغو الذي سددها بغرابة خارج المرمى في الدقيقة الـ56، قبل أن يتصدى نوير لكرة ثابتة من مسافة بعيدة لعبها رودريغو.

وفي غارة جديدة من الجهة اليسرى، قرر فينيسيوس هذه المرة التوغل إلى داخل منطقة الجزاء وسددا كرة أبعدها نوير ببراعة في الدقيقة الـ61.

وعلى عكس سير المباراة، استلم ديفيز كرة قطرية متقنة من كين وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء من بين اثنين من لاعبي مدريد إلى داخل المرمى في الدقيقة الـ68.

وظن ريال مدريد أنه أدرك التعادل سريعا بتسديدة لعبها ناتشو مستغلا ركلة ركنية اصطدمت بالدفاع وتحول مسارها إلى داخل الشباك في الدقيقة الـ71.

ولكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جوار الملعب، ألغى الحكم الهدف بعدما تبين أن ناتشو دفع يوشوا كيميش لاعب بايرن قبل أن يضع الكرة في الشباك.

خوسيلو وإبراهيم دياز قلبا المباراة لصالح ريال مدريد

وكانت تغييرات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في الدقيقة الـ81 موفقة للغاية، وقلبت المباراة لصالح فريقه بعد نزول إبراهيم دياز وخوسيلو بدلا من فالفيردي ورودريغو، حيث انفكت عقدة مرمى بايرن وسجل الملكي هدفين متتاليين.

وبدا أن بايرن على بعد دقائق من التأهل إلى النهائي، لكن خوسيلو أدرك التعادل قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني مستغلا خطأ من نوير.

ولعب نوير كرة بيده قطعها ريال قبل أن يسدد فينيسيوس كرة من مسافة بعيدة أساء الحارس الألماني التعامل معها لترتد من صدره وانقض عليها اللاعب الإسباني ووضعها في الشباك من مسافة قريبة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، هز خوسيلو الشباك مستغلا تمريرة عرضية من روديغر لكن الحكم قرر في البداية إلغاء الهدف بداعي التسلل، لكنه عدل عن رأيه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد واحتسب الهدف "الصحيح"، لأن الكرة تغطي التسلل وكانت متقدمة على خوسيلو.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، هز بايرن الشباك، لكن الحكم لم يحتسب الهدف إذ إنه كان قد أطلق صفارته بداعي التسلل قبل الهدف، ليثير غضب لاعبي الفريق الألماني الذي أخذ يعترض دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد.