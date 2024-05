خوسيلو "البطل غير المتوقع" بنصف نهائي أبطال أوروبا

قلب ريال مدريد الإسباني تأخره في الدقائق الأخيرة من مباراة إياب نصف النهائي ليصعق ضيفه بايرن ميونخ الألماني، ويبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دخل خوسيلو (34 عاما) بطل أمسية الأربعاء إلى أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في الدقيقة 81 عندما كان ريال متأخرا 1-صفر بهدف البديل الآخر الكندي ألفونسو ديفيس (68) ويتجه نحو الهزيمة، واحتاج إلى 10 دقائق فقط لإسقاط العملاق البافاري بهدفين قاتلين (88 و90+1)، وقاد فريقه للفوز 2-1 والتقدم 4-3 في مجموع المباراتين.

وفي التالي 3 أشياء في مسيرة خوسيلو "البطل غير المتوقع":

شبح الهبوط

قبل تجديد عقد إعارته إلى ريال مدريد في يوليو/تموز 2023، لم تكن مسيرة خوسيلو مستقرة، إذ تنقّل بين عدة أندية، فلعب مع ريال مدريد الرديف ونيوكاسل وستوك سيتي الإنجليزيين وهانوفر الألماني، على سبيل المثال لا الحصر.

ارتدى أخيرا قميصي ألافيس وإسبانيول، ليعيره الأخير إلى النادي الملكي، لكن الفريقين هبطا إلى الدرجة الثانية في الموسمين 2021-2022 و2022-2023 تواليا.

5 – Only one player has more goals as a substitute in all competitions for a La Liga side this season than Joselu for Real Madrid (five goals). Stoked. pic.twitter.com/9qFIx9Cl52

— OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2024