خوسيلو "البطل غير المتوقع" بنصف نهائي أبطال أوروبا

قلب ريال مدريد الإسباني تأخره في الدقائق الأخيرة من مباراة إياب نصف النهائي ليصعق ضيفه بايرن ميونخ الألماني، ويبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دخل خوسيلو (34 عاما) بطل أمسية الأربعاء إلى أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في الدقيقة 81 عندما كان ريال متأخرا 1-صفر بهدف البديل الآخر الكندي ألفونسو ديفيس (68) ويتجه نحو الهزيمة، واحتاج إلى 10 دقائق فقط لإسقاط العملاق البافاري بهدفين قاتلين (88 و90+1)، وقاد فريقه للفوز 2-1 والتقدم 4-3 في مجموع المباراتين.

وفي التالي 3 أشياء في مسيرة خوسيلو "البطل غير المتوقع":

شبح الهبوط

قبل تجديد عقد إعارته إلى ريال مدريد في يوليو/تموز 2023، لم تكن مسيرة خوسيلو مستقرة، إذ تنقّل بين عدة أندية، فلعب مع ريال مدريد الرديف ونيوكاسل وستوك سيتي الإنجليزيين وهانوفر الألماني، على سبيل المثال لا الحصر.

ارتدى أخيرا قميصي ألافيس وإسبانيول، ليعيره الأخير إلى النادي الملكي، لكن الفريقين هبطا إلى الدرجة الثانية في الموسمين 2021-2022 و2022-2023 تواليا.

5 – Only one player has more goals as a substitute in all competitions for a La Liga side this season than Joselu for Real Madrid (five goals). Stoked. pic.twitter.com/9qFIx9Cl52 — OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2024

موهبة متأخرة

مثّل خوسيلو فئات الشباب الإسبانية ما دون 19 عاما و20 عاما و21 عاما، من دون أن ينال شرف ارتداء قميص منتخب "لا روخا" الأول بسبب تأخر موهبته.

انتظر مهاجم الـ"ميرينغي" حتى سن الـ32 عاما و11 شهرا و26 يوما، لخوض أول مباراة دولية له في 25 مارس/آذار 2023. في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أوروبا في ألمانيا هذا الصيف أمام النرويج، فسجل هدفين في دقيقتين من ثلاثية الفوز بعد دخوله من على مقاعد البدلاء.

خاض حتى الآن 10 مباريات دولية، وسجل 5 أهداف مع المنتخب الإسباني.

2022: خوسيلو يحضر نهائي دوري الأبطال كمشجع مدريدي. 2024: خوسيلو يقود ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال. #UCL | #APorLa15 pic.twitter.com/nAMcLHdKKc — ريال مدريد (@realmadridarab) May 8, 2024

جذور ألمانية

رغم أن خوسيلو يمثل المنتخب الإسباني، فإنه ولد في ألمانيا الغربية عام 1990.

ولد خوسيه لويس ماتو سانمارتن المعروف بـ"خوسيلو" في 27 مارس/آذار 1990 في مدينة شتوتغارت، إحدى المدن الألمانية الكبرى في جنوب البلاد والمنافس المحلي التقليدي لبايرن.