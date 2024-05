إسعاف لاعب بالبريميرليغ مدمن على "غاز الضحك"

كشفت تقارير صحفية بريطانية -أمس الأربعاء- عن أن لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) تم إسعافه منذ فترة في شقته بسبب إدمانه على "غاز الضحك".

وتزعم صحيفة "ديلي ميل" أن اللاعب -الذي لم يكشف عن اسمه- قد تم تشخيص إدمانه على غاز الضحك (المعروف رسميا باسم أكسيد النيتروز)، وأسعف في شقته الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة إن صديقا مقربا من اللاعب -الذي مثل منتخب بلاده تحت 21 عامًا- اتصل بخدمات الطوارئ، بعد أن رآه محاطا بعبوات الغاز غير القانونية في شقته.

وحسب المصدر نفسه، أجرى المسعفون الفحوصات اللازمة للاعب الذي قيل إنه قام بمحاولات متكررة لمحاربة الإدمان بعد تعرض صحته ومسيرته المهنية للخطر.

Premier League footballer diagnosed with laughing gas addiction treated by paramedics after he was found surrounded by canisters at his home 🚨

✍️ @MikeKeegan_DM

Full story 👇

— Mail Sport (@MailSport) May 8, 2024