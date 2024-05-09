إسعاف لاعب بالبريميرليغ مدمن على "غاز الضحك"

كشفت تقارير صحفية بريطانية -أمس الأربعاء- عن أن لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) تم إسعافه منذ فترة في شقته بسبب إدمانه على "غاز الضحك".

وتزعم صحيفة "ديلي ميل" أن اللاعب -الذي لم يكشف عن اسمه- قد تم تشخيص إدمانه على غاز الضحك (المعروف رسميا باسم أكسيد النيتروز)، وأسعف في شقته الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة إن صديقا مقربا من اللاعب -الذي مثل منتخب بلاده تحت 21 عامًا- اتصل بخدمات الطوارئ، بعد أن رآه محاطا بعبوات الغاز غير القانونية في شقته.

وحسب المصدر نفسه، أجرى المسعفون الفحوصات اللازمة للاعب الذي قيل إنه قام بمحاولات متكررة لمحاربة الإدمان بعد تعرض صحته ومسيرته المهنية للخطر.

Premier League footballer diagnosed with laughing gas addiction treated by paramedics after he was found surrounded by canisters at his home 🚨 ✍️ @MikeKeegan_DM Full story 👇 — Mail Sport (@MailSport) May 8, 2024

ويواصل نادي اللاعب تقديم المساعدة على أمل أن ينقذه من الإدمان على "غاز الضحك" المتسبب في مجموعة من المخاطر، التي من بينها النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتلف الدماغ.

وهناك مخاوف في إنجلترا من زيادة انتشار استخدام أكسيد النيتروز بين لاعبي البريميرليغ، ففي عام 2013، شوهد كايل ووكر وهو يستنشق هذه المادة، بينما تعرض زميله النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ للتوبيخ من قبل مدرب ليفربول آنذاك بريندان رودجرز لفعله الشيء نفسه.

كما شوهد جاك غريليش، لاعب أستون فيلا آنذاك، وهو يستنشق الغاز وديلي آلي لاعب إيفرتون وهو محاط بعبوات الغاز والكحول.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم تغيير القانون لجعل أكسيد النيتروز عقارًا خاضعًا للرقابة من الفئة "ج"، وتعد الآن حيازته بغرض الاستنشاق جريمة جنائية.