أكثر 10 لاعبي كرة قدم شعبية بالعالم عام 2024

كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم وتجذب مزيدا من العشاق سنويا، والأمر ينسحب أيضا على عديد من اللاعبين الذين اكتسب بعضهم شهرة منقطعة النظير، مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

صُنف البرتغالي رونالدو (نجم النصر السعودي) لاعب كرة القدم الأكثر شعبية وشهرة في العالم عام 2024.

كما زادت شهرة الأرجنتيني ميسي صانع ألعاب إنتر ميامي الأميركي بشكل لافت رغم تقدمه في السن منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي.

ورغم أن الإنجليزي جود بيلينغهام يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، فإنه يعد أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، نظرًا لأدائه العالمي مع ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

بدوره، يعتبر هداف باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي أحد أعظم اللاعبين على هذا الكوكب في الوقت الحالي.

وفي ما يلي أشهر 10 لاعبين ينشطون حاليا بناء على العوامل التالية:

قابلية التسويق

قدرات اللاعب

الإنجازات

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: النصر السعودي (39 سنة).

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي: إنتر ميامي الأميركي (36 سنة).

3- البرازيلي نيمار دا سيلفا: الهلال السعودي (32 سنة).

4- الفرنسي كيليان مبابي: سان جيرمان الفرنسي (25 سنة).

5- المصري محمد صلاح: ليفربول الإنجليزي (31 سنة).

6- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون: توتنهام الإنجليزي (31 سنة).

7- الإنجليزي هاري كين: بايرن ميونخ الألماني (30 سنة).

8- النرويجي إيرلينغ هالاند: مانشستر سيتي الإنجليزي (23 سنة).

9- الأوروغوياني لويس سواريز: إنتر ميامي الأميركي (37 سنة).

10- الإنجليزي جود بيلينغهام: ريال مدريد الإسباني (20 سنة).