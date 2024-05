مورينيو نادم على قرار خاطئ اتخذه.. وينتظر فرصة ثالثة

منذ إقالته من تدريب فريق روما الإيطالي لكرة القدم بداية العام الحالي، لم يرتبط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع أي فريق، وبقي بعيدا عن دكة الاحتياط وأجواء التدريبات والمباريات.

وأُقيل مورينيو من منصبه مديرا فنيا لفريق "الذئاب" في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد رحلة عمل استمرت عامين ونصف العام.

وفي مقابلة مع قناة يوتيوب الكورية "إيه أي سبورتس" على منصة يوتيوب، أعرب المدرب البرتغالي عن أسفه لقرار رفض تدريب منتخب بلاده.

وقال (السبيشل ون) "لقد أتيحت لي بالفعل فرصتان لتدريب البرتغال.. لكن الوقت لم يكن مناسبا بالنسبة لي. في المرة الأخيرة، تأثرت لعدم القبول، لأنني قررت البقاء في روما. أعتقد أنني ارتكبت خطأ".

ومع ذلك، لم يفقد مورينيو الأمل في تدريب المنتخب الوطني البرتغالي يوما ما، "أعتقد أنه في يوم من الأيام ستتاح الفرصة مرة ثالثة، وفي تلك المرحلة سأقبل".

