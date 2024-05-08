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سبب بكاء حكم مباراة سان جيرمان ودورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حكم مباراة دورتموند وسان جيرمان دانييلي أورساتو يذرف الدموع من منصة اكس - @ActuFoot_
مواجهة سان جيرمان ودورتموند كانت آخر مباراة لأورساتو في دوري أبطال أوروبا (مواقع التواصل)
8/5/2024

كشفت تقارير صحفية سبب دخول دانييلي أورساتو، الحكم الذي أدار -أمس- مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في نوبة بكاء عقب اللقاء.

وحقق بوروسيا دورتموند إحدى مفاجآت الموسم بفوزه على باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا، وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه.

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ورصدت الكاميرات الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو وهو يذرف الدموع مع إطلاق صافرة النهاية.

ولم يكن معظم المشجعين يعلمون أن تلك اللحظة كانت عاطفية ومؤثرة بالنسبة لأورساتو.

والسبب يعود إلى أن الإيطالي أدار آخر مباراة له في دوري أبطال أوروبا وسيعتزل التحكيم هذا الصيف بعد بطولة أمم أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

حصل أورساتو على الثناء على أدائه في مباراة أمس، وخاصة منحه باريس سان جيرمان ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء عندما بدا أن القرار الصحيح هو ركلة الجزاء.

وأظهرت الإعادة أن أورساتو كان على حق، حيث ارتكب ماتس هوملز خطأ ضد عثمان ديمبيلي على بعد مليمترات خارج منطقة الجزاء.

وأدرج أورساتو في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2010، ومنذ ذلك الحين أشرف على العديد من المباريات الرفيعة المستوى.

وأدار الحكم البالغ من العمر 48 عاما نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة، والذي شهد فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان، كما أدار المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور.

اختير أورساتو من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم كأفضل حكم للعام 2020، على الرغم من أنه لم يفلت من الانتقادات خلال مسيرته.

المصدر : مواقع إلكترونية