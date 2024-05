سبب بكاء حكم مباراة سان جيرمان ودورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية سبب دخول دانييلي أورساتو، الحكم الذي أدار -أمس- مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في نوبة بكاء عقب اللقاء.

وحقق بوروسيا دورتموند إحدى مفاجآت الموسم بفوزه على باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا، وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه.

ورصدت الكاميرات الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو وهو يذرف الدموع مع إطلاق صافرة النهاية.

ولم يكن معظم المشجعين يعلمون أن تلك اللحظة كانت عاطفية ومؤثرة بالنسبة لأورساتو.

It was the last Champions League game for Daniele Orsato. EURO 2024 will be the last tournament as FIFA referee. Thank you Daniele for everything! pic.twitter.com/ryJGqnS19Z

— Law 5 – The Ref (@Law5_TheRef) May 8, 2024