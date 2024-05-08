شاهد.. فيورنتينا يصعد لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

صعد فريق فيورنتينا الإيطالي للمباراة النهائية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1-1 من ملعب مضيفه كلوب بروج البلجيكي اليوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بمدينة فلورنسا الإيطالية، انتهت بفوز فيورنتينا 3-2، ليظفر الفريق الإيطالي بورقة الترشح للمباراة النهائية عقب فوزه 4-3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وعلى ملعب جان برايدال، بادر بروج بالتسجيل عن طريق ماكسيم دي كويبر، لكن الأرجنتيني لوكاس بيلتران منح التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

ماكسيم دي كايبير يفتتح التسجيل لكلوب بروج في شباك فيورنتينا#كلوب_بروج_فيورنتينا #دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/QDgT1NpYI9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 8, 2024

فيورنتينا يعادل النتيجة من علامة الجزاء ويكسب الأفضلية للتأهل إلى النهائي #كلوب_بروج_فيورنتينا #دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/hJObDJNwuj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 8, 2024

وأنهى بروج المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الغاني دينيس أودوي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.

وضرب فيورنتينا، الذي تأهل للنهائي الثاني على التوالي في البطولة، موعدا في المباراة النهائية التي تقام يوم 29 مايو/أيار الجاري بالعاصمة اليونانية أثينا، مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين أولمبياكوس اليوناني وأستون فيلا الإنجليزي.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب فيلا بارك بإنجلترا بين الفريقين يوم الخميس الماضي، انتهت بفوز أولمبياكوس 4-2 على أستون فيلا، علما بأن لقاء الإياب سيقام غدا الخميس في أثينا.

ويسعى فيورنتينا، الذي خسر نهائي النسخة الماضية لدوري المؤتمر أمام ويستهام يونايتد الإنجليزي، لأن يكون ثاني فريق إيطالي يحرز لقب البطولة بعد روما، الذي فاز بالنسخة الأولى للمسابقة عام 2022.