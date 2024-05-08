بـ274 ألف دولار.. فتح مزاد "المنديل الشهير" بين ميسي وبرشلونة

أصبح المنديل الذي كتب عليه اتفاق برشلونة الأول مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل غير رسمي معروضا للبيع في مزاد علني ابتداء من اليوم.

وبعد أن رفض برشلونة خيار عرض المنديل الشهير في متحف النادي، قرر الوكيل هوراسيو جاجيولي طرح المنديل للبيع.

وتدير دار المزادات "بونهامز" المزاد حتى 17 مايو/أيار بسعر يبدأ من 274.55 ألف دولار، نيابة عن وكيل اللاعب الأرجنتيني، جاجيولي.

بعد نيويورك، عرض المنديل الصغير الرقيق في باريس بين 16 و19مارس/آذار ثم في لندن بين 24 و26 من الشهر نفسه.

ويمثل المنديل، الذي يعود تاريخه إلى ديسمبر/كانون الأول 2000، عندما كان ميسي يبلغ 13 عامًا فقط، التزامًا بعقد مع برشلونة ووقعه بالقلم الأزرق كارليس ريكساش، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك.

🕰 | FACTS | Lionel Messi signed his first contract with the Barca on a napkin when he was just 12 years old, now this napkin that was used to hire the player is displayed in the museum of the Catalan club. pic.twitter.com/5gNNUyP9GC — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 11, 2018

قصة المنديل

تألق ميسي خلال تجربته التي استمرت أسبوعين مع برشلونة في سبتمبر/أيلول 2000، لكن النادي كان مترددًا في البداية في التعاقد مع لاعب شاب غير أوروبي.

أصبح ريكساتش يشعر بالقلق من أن النادي الكتالوني قد يفوت فرصة التعاقد مع ميسي، الذي عاد إلى مدينته روزاريو في الأرجنتين.

وقال جاجيولي لصحيفة "أثليتيك" العام الماضي إنه أبلغ ريكساتش في ديسمبر/كانون الأول عام 2000 أنه إذا لم يتمكنوا من الالتزام بالتعاقد مع ميسي، فسيتم عرض المراهق على أندية أخرى، بما في ذلك ريال مدريد.

والتقى ريكساتش مع جاجيولي في برشلونة لاتخاذ قرار نهائي بشأن ميسي، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة: تتمثل في عدم وجود متسع من الوقت لصياغة العقد أو طباعته ولكنه كان بحاجة إلى التوقيعات ذات الصلة على وثيقة ستصبح فيما بعد ملزمة قانونًا.

The napkin used to sign 13-year-old Lionel Messi's first Barcelona contract is on display at Bonhams, New York. It will be sold during an online auction between March 18-27, with a starting price of over $380K ✍️ pic.twitter.com/UyAVM5NRpD — Christian DM ✝️ (@Emperor_DMC) March 5, 2024

وكان الحل الذي توصل إليه هو أخذ منديل وكتابة الكلمات التعاقدية التي سيتم بعد ذلك التوقيع عليها من قبل الأطراف المعنية، للإشارة إلى الالتزام القانوني.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس "إنه في 14 ديسمبر/كانون الأول 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينغويلا وجاجيولي، وافق ريكساتش المدير الرياضي لنادي برشلونة بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".

وقع ريكساتش على المنديل مع الوكلاء جاجيولي ومينغويلا -الذي عمل في العديد من صفقات برشلونة في الماضي، بما فيها صفقة دييغوو مارادونا.

Lionel Messi was discovered as a 12 year old by Carles Rexach, former Barcleona player and coach while in Argentina. He invited Messi and his father to Spain and signed a napkin to appease the father that he would sign the boy. The rest is history 🤯pic.twitter.com/xo7xhrfBbj — Stokdog (@stokdog) December 16, 2021

وتم إبرام عقد رسمي لاحقا، لكن الوكيل الأرجنتيني جاجيولي احتفظ بهذا الإثبات الأولي للاتفاقية منذ 25 عاما تقريبا وقرر بيعه في المزاد.

وقال إيان إيلنغ، رئيس قسم الكتب والمخطوطات الفاخرة في بونهامز نيويورك "إنه منديل ورقي، لكنه المنديل الشهير الذي يوثق بداية مسيرة ليونيل ميسي".

وأضاف "لقد غيرت الوثيقة حياة ميسي، ومستقبل برشلونة، وكان لها دور فعال في منح مليارات المشجعين حول العالم أروع لحظات كرة القدم".

وتوج ميسي، أفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني (474 هدفا)، بلقب الليغا 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.