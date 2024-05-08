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بـ274 ألف دولار.. فتح مزاد "المنديل الشهير" بين ميسي وبرشلونة

LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 08, 2024: A staff member holds a famous napkin on which the commitment of a contract was written by Carles Rexach, FC Barcelona's Sporting Director, in December 2000 to secure the 13-year-old Lionel Messi for the club, with the starting price of £300,000, during a photocall at Bonhams auction housee in London, United Kingdom on May 08, 2024. (Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)
المنديل الشهير الذي يوثق بداية مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة (غيتي)
8/5/2024

أصبح المنديل الذي كتب عليه اتفاق برشلونة الأول مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل غير رسمي معروضا للبيع في مزاد علني ابتداء من اليوم.

وبعد أن رفض برشلونة خيار عرض المنديل الشهير في متحف النادي، قرر الوكيل هوراسيو جاجيولي طرح المنديل للبيع.

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وتدير دار المزادات "بونهامز" المزاد حتى 17 مايو/أيار بسعر يبدأ من 274.55 ألف دولار، نيابة عن وكيل اللاعب الأرجنتيني، جاجيولي.

بعد نيويورك، عرض المنديل الصغير الرقيق في باريس بين 16 و19مارس/آذار ثم في لندن بين 24 و26 من الشهر نفسه.

ويمثل المنديل، الذي يعود تاريخه إلى ديسمبر/كانون الأول 2000، عندما كان ميسي يبلغ 13 عامًا فقط، التزامًا بعقد مع برشلونة ووقعه بالقلم الأزرق كارليس ريكساش، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك.

قصة المنديل

تألق ميسي خلال تجربته التي استمرت أسبوعين مع برشلونة في سبتمبر/أيلول 2000، لكن النادي كان مترددًا في البداية في التعاقد مع لاعب شاب غير أوروبي.

أصبح ريكساتش يشعر بالقلق من أن النادي الكتالوني قد يفوت فرصة التعاقد مع ميسي، الذي عاد إلى مدينته روزاريو في الأرجنتين.

وقال جاجيولي لصحيفة "أثليتيك" العام الماضي إنه أبلغ ريكساتش في ديسمبر/كانون الأول عام 2000 أنه إذا لم يتمكنوا من الالتزام بالتعاقد مع ميسي، فسيتم عرض المراهق على أندية أخرى، بما في ذلك ريال مدريد.

والتقى ريكساتش مع جاجيولي في برشلونة لاتخاذ قرار نهائي بشأن ميسي، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة: تتمثل في عدم وجود متسع من الوقت لصياغة العقد أو طباعته ولكنه كان بحاجة إلى التوقيعات ذات الصلة على وثيقة ستصبح فيما بعد ملزمة قانونًا.

وكان الحل الذي توصل إليه هو أخذ منديل وكتابة الكلمات التعاقدية التي سيتم بعد ذلك التوقيع عليها من قبل الأطراف المعنية، للإشارة إلى الالتزام القانوني.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس "إنه في 14 ديسمبر/كانون الأول 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينغويلا وجاجيولي، وافق ريكساتش المدير الرياضي لنادي برشلونة بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".

وقع ريكساتش على المنديل مع الوكلاء جاجيولي ومينغويلا -الذي عمل في العديد من صفقات برشلونة في الماضي، بما فيها صفقة دييغوو مارادونا.

وتم إبرام عقد رسمي لاحقا، لكن الوكيل الأرجنتيني جاجيولي احتفظ بهذا الإثبات الأولي للاتفاقية منذ 25 عاما تقريبا وقرر بيعه في المزاد.

وقال إيان إيلنغ، رئيس قسم الكتب والمخطوطات الفاخرة في بونهامز نيويورك "إنه منديل ورقي، لكنه المنديل الشهير الذي يوثق بداية مسيرة ليونيل ميسي".

وأضاف "لقد غيرت الوثيقة حياة ميسي، ومستقبل برشلونة، وكان لها دور فعال في منح مليارات المشجعين حول العالم أروع لحظات كرة القدم".

وتوج ميسي، أفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني (474 هدفا)، بلقب الليغا 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

المصدر : مواقع إلكترونية