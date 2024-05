بـ274 ألف دولار.. فتح مزاد "المنديل الشهير" بين ميسي وبرشلونة

أصبح المنديل الذي كتب عليه اتفاق برشلونة الأول مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل غير رسمي معروضا للبيع في مزاد علني ابتداء من اليوم.

وبعد أن رفض برشلونة خيار عرض المنديل الشهير في متحف النادي، قرر الوكيل هوراسيو جاجيولي طرح المنديل للبيع.

وتدير دار المزادات "بونهامز" المزاد حتى 17 مايو/أيار بسعر يبدأ من 274.55 ألف دولار، نيابة عن وكيل اللاعب الأرجنتيني، جاجيولي.

بعد نيويورك، عرض المنديل الصغير الرقيق في باريس بين 16 و19مارس/آذار ثم في لندن بين 24 و26 من الشهر نفسه.

ويمثل المنديل، الذي يعود تاريخه إلى ديسمبر/كانون الأول 2000، عندما كان ميسي يبلغ 13 عامًا فقط، التزامًا بعقد مع برشلونة ووقعه بالقلم الأزرق كارليس ريكساش، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك.

🕰 | FACTS | Lionel Messi signed his first contract with the Barca on a napkin when he was just 12 years old, now this napkin that was used to hire the player is displayed in the museum of the Catalan club. pic.twitter.com/5gNNUyP9GC

تألق ميسي خلال تجربته التي استمرت أسبوعين مع برشلونة في سبتمبر/أيلول 2000، لكن النادي كان مترددًا في البداية في التعاقد مع لاعب شاب غير أوروبي.

أصبح ريكساتش يشعر بالقلق من أن النادي الكتالوني قد يفوت فرصة التعاقد مع ميسي، الذي عاد إلى مدينته روزاريو في الأرجنتين.

وقال جاجيولي لصحيفة "أثليتيك" العام الماضي إنه أبلغ ريكساتش في ديسمبر/كانون الأول عام 2000 أنه إذا لم يتمكنوا من الالتزام بالتعاقد مع ميسي، فسيتم عرض المراهق على أندية أخرى، بما في ذلك ريال مدريد.

والتقى ريكساتش مع جاجيولي في برشلونة لاتخاذ قرار نهائي بشأن ميسي، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة: تتمثل في عدم وجود متسع من الوقت لصياغة العقد أو طباعته ولكنه كان بحاجة إلى التوقيعات ذات الصلة على وثيقة ستصبح فيما بعد ملزمة قانونًا.

The napkin used to sign 13-year-old Lionel Messi's first Barcelona contract is on display at Bonhams, New York.

It will be sold during an online auction between March 18-27, with a starting price of over $380K ✍️ pic.twitter.com/UyAVM5NRpD

