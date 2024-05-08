شاهد.. بوروسيا دورتموند يهزم سان جيرمان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بفضل هدف ماتس هوملز، ليفوز 2-صفر في مجموع المباراتين.

جاء هدف المباراة الوحيد بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، حين استقبل هوملز تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها جوليان براندت ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك، ليكرر الفريق الألماني الفوز بنفس نتيجة مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وهذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها دورتموند لنهائي دوري الأبطال في تاريخه.

ويلعب دورتموند في النهائي، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في الأول من يونيو/حزيران المقبل، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ التي تقام غدا الأربعاء بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب.

وصف مباراة سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند

هدد دورتموند سريعا بعد دقيقتين فقط من البداية بضربة رأس من نيكلاس فولكروغ وصلت سهلة لجيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جيرمان.

ورد صاحب الأرض بعدها بدقيقة واحدة حين أرسل أشرف حكيمي تمريرة عرضية وصلت إلى جونسالو راموس الذي سدد من مدى قريب، لكن غريغور كوبل تصدى لها.

وأطلق راموس تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12 لكنها مرت بجوار المرمى.

وأنقذ دوناروما فرصة هدف محقق حين تصدى لتسديدة كريم أديمي من مدى قريب في الدقيقة 35.

ووصلت تسديدة قوية من فيتينيا، أطلقها من مسافة بعيدة في الدقيقة 41، لحارس دورتموند المتمركز في منتصف المرمى.

واستهل سان جيرمان الشوط الثاني بالهجوم، وأهدر ووارين زايري إميري أخطر فرصة له بتسديدة من على بعد خطوات اصطدمت في القائم الأيسر لدورتموند.

وبعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، سجل هوملز هدف دورتموند بضربة رأس قوية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها جوليان براندت ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وأطلق نونو مينديز تسديدة قوية من مسافة بعيدة بعد مرور ساعة من اللعب، لكنها ارتطمت بالقائم.

القائم يحرم باريس سان جيرمان من هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية من منديش #دوري_أبطال_أوروبا #بوروسيا_دورتموند #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/EbqN9Ofjlw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2024

وارتطمت تسديدة مبابي من مدى قريب بالعارضة في الدقيقة الـ86.

وبعدها بدقيقة واحدة، أطلق فيتينيا تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكنها ارتطمت بالقائم مجددا.