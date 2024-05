جوائز ضخمة تنتظر لاعبي ريال مدريد حال بلوغ المجد الأوروبي

إذا لم يكن حافز معانقة المجد الأوروبي غير كافٍ للاعبي ريال مدريد، فإن الجوائز المالية التي وُعدوا بها ستدفعهم إلى تجاوز الناديين الألمانيين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند للظفر باللقب الـ15 في تاريخ النادي.

وبات النادي الملكي على بُعد مباراتين فقط من الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الريال، مساء اليوم، ضيفه الألماني بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "سنتياغو برنابيو"، وستكون مواجهة الليلة حاسمة لتحديد هوية الفريق الذي سيصل للنهائي رفقة دورتموند.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" بالتعادل 2-2، وسجل فينيسيوس جونيور ثنائية الميرنغي، بينما سجل كل من ليروي ساني وهاري كين هدفي البافاري.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم للمرة 36 في تاريخه نهاية الأسبوع الماضي، كما فاز بكأس السوبر الإسبانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإنه في حال التتويج بلقب أبطال أوروبا سيحصل كل لاعب على مكافأة تبلغ 1.4 مليون يورو.

