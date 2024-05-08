تصنيع شعلة أولمبياد 2024 من "الخردة" وغسالات الملابس

لا يتطلب الأمر سوى 4 سيارات خردة أو فولاذ حوالي 50 غسالة ملابس لصنع 2000 شعلة لأولمبياد باريس 2024 لكن العملية تحتاج لخبرة خاصة.

وتم صهر 6 أطنان من الفولاذ بواسطة شركة أرسيلور ميتال الشريك الرسمي لألعاب باريس 2024 قبل تشكيلها على شكل ألواح جرى شحنها إلى مصنع في نورماندي تابع لشركة الفضيات وأدوات المائدة الفرنسية جي ديغرين.

وهناك، تم قطعها بالليزر ولحامها وتجميعها من قبل عشرات العمال الذين سلموا المشاعل بنهاية يناير/ ‬كانون الثاني الماضي في ختام عملية استمرت 9 أشهر.

وقالت دلفين مولان مديرة إدارة المراسم في ألعاب باريس 2024 وسط أصوات قطع المعدن وثنيه وصقله ورشه "نتعامل مع كل تفاصيل الألعاب مثلما نفعل مع حياة أولادنا".

'It really symbolizes what our vision is for the Paris Games, meaning equity, equality and balance among Olympic and Paralympic athletes': Paris 2024 official partner ArcelorMittal delivers 2,000 torches for the 2024 Olympic and Paralympic Games pic.twitter.com/YN36RxBDzO — Reuters (@Reuters) May 7, 2024

والنتيجة هي شعلة رفيعة المظهر ذات لمسة متموجة تمثل البحر المتوسط ​​والمحيطات التي ستحمل الشعلة الأولمبية من اليونان والأراضي الفرنسية فيما وراء البحار.

وأضافت مولان "أردنا أن تكون فريدة من نوعها. يمكنك أن ترى أنها مختلفة عن شكل الشعلة الأولمبية التقليدية".

والشعلة، التي يبلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا وتزن 1.5 كيلوغرام، مقاومة للماء والرياح.

وقال فرانك فاسيليفسكي مدير المشروع في شركة أرسيلور ميتال "خضعت أيضا لاختبار تصادم وقاومت السقوط من ارتفاع 3 أمتار".

وقال إريك نيدجيلا رئيس شركة أرسيلور ميتال في فرنسا "يتطلب الأمر الكثير من الاهتمام بالتفاصيل لصنع الفولاذ المثالي".

"إنه لمن دواعي فخرنا أيضا أن يتم تصنيع هذا المنتج الفرنسي مع شركائنا (جي ديغرين) فخبرتهم في هذا المجال فريدة من نوعها".

وستقام الألعاب في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب بينما تقام الألعاب البارالمبية بين 28 يوليو/أغسطس والثامن من سبتمبر/أيلول.