تصنيع شعلة أولمبياد 2024 من "الخردة" وغسالات الملابس

لا يتطلب الأمر سوى 4 سيارات خردة أو فولاذ حوالي 50 غسالة ملابس لصنع 2000 شعلة لأولمبياد باريس 2024 لكن العملية تحتاج لخبرة خاصة.

وتم صهر 6 أطنان من الفولاذ بواسطة شركة أرسيلور ميتال الشريك الرسمي لألعاب باريس 2024 قبل تشكيلها على شكل ألواح جرى شحنها إلى مصنع في نورماندي تابع لشركة الفضيات وأدوات المائدة الفرنسية جي ديغرين.

وهناك، تم قطعها بالليزر ولحامها وتجميعها من قبل عشرات العمال الذين سلموا المشاعل بنهاية يناير/ ‬كانون الثاني الماضي في ختام عملية استمرت 9 أشهر.

وقالت دلفين مولان مديرة إدارة المراسم في ألعاب باريس 2024 وسط أصوات قطع المعدن وثنيه وصقله ورشه "نتعامل مع كل تفاصيل الألعاب مثلما نفعل مع حياة أولادنا".

