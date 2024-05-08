تحسر على إصابة لاعبي سان جيرمان الخشبات 4 مرات.. الخليفي: كرة القدم ليست عادلة دائما

تحسّر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي على الفرص المهدرة المرتدة من العارضة والقائم، ما ساهم بخروج فريقه أمس من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعد فوزه ذهابا على أرضه بهدف نظيف، كرّر دورتموند تغلّبه بالنتيجة نفسها، بهدف المدافع المخضرم ماتس هوملز.

وقال الخليفي لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية: "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء النتيجة. كنا نستحق أفضل مما حصل هذا المساء، أصبنا الخشبات 4 مرات في هذه المباراة ومرّتين الأسبوع الماضي. الكرة لم ترغب بالدخول. قدّمنا كل شيء، اللاعبون، المدرب، المشجعون".

القائم يحرم باريس سان جيرمان من هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية من منديش #دوري_أبطال_أوروبا #بوروسيا_دورتموند #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/EbqN9Ofjlw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2024

وتابع: "هذا صعب، اعتقدنا أنه بمقدورنا بلوغ النهائي. كنا نستحق التأهل. لكن دورتموند فاز ونبارك له. نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء مشجعينا. لكني فخور بفريقي.. أردنا بلوغ النهائي. لكن هذه كرة القدم ويجب تقبّلها. أحيانا لا تكون الأمور عادلة".

مبابي يتحمّل المسؤولية

وتحمّل نجم الفريق كيليان مبابي، مسؤولية الإخفاق الهجومي قائلا: "أنا من يجب أن يسجّل"، مشيرا إلى أن فريقه لم يمتلك "كل مكوّنات الفوز" وأنه يجب "عدم الاستسلام" بعد الخروج من نصف النهائي.

وتابع قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022: "لدينا أهداف أخرى علينا تحقيقها هذا الموسم. نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا أردنا التأهل، لكن في دوري الأبطال يجب أن نكون ناجعين في المنطقة، وفي هذه الجزئية كانوا أفضل منا".

وأضاف اللاعب المرشّح للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني: "سدّدنا كثيرا لكن لم نكن ناجعين. لا أحب التحدّث كثيرا عن سوء الحظ. عندما تكون جيّدا تضع الكرة في الشباك وليس على الخشبة، لم نكن جيدين جدا على هذا الصعيد".

ومضى مبابي الذي أخفق مرة جديدة في قيادة سان جرمان إلى اللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه؛ بالقول: "حاولت المساعدة قدر الإمكان، أعتقد أني الشخص الأوّل المُستهدف عندما أتحدث عن النجاعة. عندما أسجّل أسرق الأضواء وأتجه صوبكم، وعندما أخفق يجب أن أتحمّل المسؤولية أيضا. لا مشكلة لدي بتحمّل المسؤولية. يجب أن نتابع العمل".

واعتبر مبابي أن الفريق "لم يكن مفرط الثقة، كانت المجموعة هادئة، هذه كرة القدم، لم نضع كل مكوّنات النجاح كي نذهب إلى النهائي".

"غير عادلة"

ورغم الخسارة "غير العادلة"، عبّر الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان عن فخره بفريقه: "أشعر بالحزن، لا يمكن أن يكون غير ذلك. لم ننجح بتحقيق أهدافنا".

وتابع المدرب الذي قاد برشلونة الإسباني إلى لقب 2015: "لا أعتقد أننا كنا الطرف الأضعف في هذه المواجهة. يجب أن نتقبّل ذلك، نهنئ الفريق الذي بلغ النهائي، نحزن ونتخطى خيبة الأمل".

وأضاف: "فخور جدا بفريقي، بدون أي شكّ. أنا المسؤول الأوّل عن الخسارة، لكني سعيد بسلوك كل اللاعبين".

وكشف إنريكي أن "الهدف لدى وصولي كان المنافسة على كل الألقاب الممكنة. عندما ينتهي الموسم، بعد نهائي الكأس، سنرى ماذا حققنا".

وبعد إحرازه لقب الدوري الفرنسي، يختتم سان جرمان موسمه في 25 الشهر الجاري بنهائي الكأس المحلية أمام ليون.