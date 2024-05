تباع بملايين الدولارات.. كرة مارادونا الذهبية تعرض في مزاد علني

أعلنت دار "أغوت" للمزادات أن الكرة الذهبية التي حصل عليها أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا في مونديال المكسيك عام 1986 ستطرح للبيع في مزاد علني في بداية يونيو/حزيران المقبل.

وستكون هذه أول كرة ذهبية يتم طرحها للبيع في مزاد، وبينما لم تُحدد قيمتها حتى الآن، فإن دار المزادات تتوقع أن تجلب الملايين عند طرحها للبيع في السادس من الشهر المقبل.

وفاز مارادونا -الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020- بجائزة أفضل لاعب في مونديال المكسيك، بعدما قاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني في تاريخ "بلاد التانغو" بعد تسجيله 5 أهداف في النهائيات.

وتشتهر هذه البطولة بهدفي مارادونا في مرمى المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي، خصوصا هدفه الأول المثير للجدل الذي خدع به حارس إنجلترا، بيتر شيلتون مستخدما يده.

أما الثاني، فجاء بعدما استلم مارادونا الكرة من منتصف الملعب ونجح في مراوغة 5 لاعبين إنجليز والحارس وإسكان الكرة في الشباك واعتبر هذا الهدف "هدف القرن".

وتسلم الأسطورة الأرجنتيني، هذه الجائزة رسميا خلال حفل أقيم في باريس، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1986.

وكانت الكرة الذهبية (أديداس غولدن بول) الخاصة بمارادونا مفقودة مدة 35 عاما بعد سرقتها من خزينة ودائعه بأحد البنوك في نابولي عام 1989، وفي عام 2016 اشترى هذه الجائزة أحد هواة جمع التحف في فرنسا مع عدد من الجوائز الأخرى مقابل بضع مئات من اليورو بدون أن يعرف قيمة هذه الجائزة المرموقة.

وبعدها أثبت خبيران هوية جائزة الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا.

واللافت أن مارادونا، الذي يعد على نطاق واسع أفضل من لمس الكرة على الإطلاق، لم يفز بالكرة الذهبية (بالون دور) التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

لأن الجائزة كانت تمنح -في البداية- لأفضل لاعب أوروبي ينشط في أوروبا (بين 1956 و1994)، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007.

وعدم تتويج مارادونا بالكرة الذهبية، يرجع إلى أنه لم يكن يحق له المنافسة عليها، لأن مسيرته كانت في الفترة التي اقتصر فيها منح الجائزة على اللاعبين الأوروبيين حصرا.

وسبق أن بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا، بالإضافة إلى الكرة التي لعب بها المباراة في مزاد سابق.

ويعد هذا القميص الذي ارتداه مارادونا ضد إنجلترا، هو أغلى قميص تذكاري تم بيعه للاعب كرة قدم.

وبيع القميص صيف 2022 مقابل 9 ملايين دولار في مزاد عبر الإنترنت.

#AuctionUpdate The football shirt worn by Diego Maradona for “The Hand of God” & the “Goal of the Century” at the 1986 World Cup just sold online for £7,142,500 / $9,284,536 – marking a new auction record for any item of sports memorabilia. pic.twitter.com/9OBNG4OjYx

— Sotheby's (@Sothebys) May 4, 2022