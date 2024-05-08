الكابوتشينو وكين هداف بايرن ميونخ.. قصة عشق

دعا مدرب بايرن ميونخ الألماني توماس توخيل، المهاجم الإنجليزي هاري كين لقيادة العملاق البافاري للفوز على ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشف توخيل -في الوقت عينه- ولع قائد منتخب "الأسود الثلاثة" لتناول الكابوتشينو.

وعند سؤاله عن الشيء الذي تفاجأ به في شخصية كين، الذي يتصدر ترتيب هدّافي دوري الأبطال بـ8 أهداف بالتساوي مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، أجاب مازحا "كمية الكابوتشينو التي يشربها يوميا، هذا أمر مضحك".

وتابع "إنه أمر مدهش للغاية. في كل مرة أتوجه فيها إلى المطبخ، أراه على ماكينة القهوة ويتناول الكابوتشينو. من الواضح أنه أمر جيد، لقد بدأت في القيام بذلك، ويبدو الرجل بصحة جيدة".

وسجّل قائد توتنهام السابق 44 هدفا في 44 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، في عامه الأول مع النادي البافاري.

ونجح كين، الذي لم يحرز بعدُ أي لقب في مسيرته، بتسجيل هدف من ركلة جزاء في لقاء الذهاب، الذي انتهى 2-2 في ميونخ الأسبوع الماضي، لتبقى المواجهة مفتوحة بين بايرن المتوج باللقب القاري 6 مرات أمام مضيفه ريال مدريد حامل الرقم القياسي بـ 14 لقبا في سانتياغو برنابيو.

وقال توخل، في مؤتمر صحافي، إنه "كنا نعرف أننا سنحصل على شخصية كبيرة داخل غرفة الملابس، إضافة إلى قدرته على التسجيل والتحرّك والتعامل مع الضغط".

وتابع "كان قائدا لتوتنهام وهو قائد منتخب إنجلترا. جلب كل شيء نطمح إليه، وآمل في أن يتمكن من إثبات هذه النقطة، وتقديم أداء جيد".