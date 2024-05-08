أسباب رفض الزمالك حكامَ "فار" من تونس في نهائي كأس الكونفدرالية

احتج الزمالك المصري، اليوم الأربعاء، على تعيين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حكام فيديو من تونس، خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في مباراتي الذهاب والإياب لنهائي كأس الكونفدرالية الشهر الحالي.

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان، في تكرار لنهائي البطولة عام 2019، الذي حسمه بركلات الترجيح، يومي 12 و19 مايو/أيار الحالي.

وقال الزمالك، في بيان عبر منصة إكس، "أرسلت إدارة الزمالك اعتراضا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي بخصوص تعيين حكام تونسيين لتقنية الفيديو في مباراتي نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية".

نادي الزمالك يعترض على حكام تقنية الفيديو في نهائي الكونفدرالية من أجل تكافؤ الفرص#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك_أولًا pic.twitter.com/pR0NKBeMks — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 8, 2024

وأوضح الزمالك أن الاعتراض "لأن حكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب نهضة بركان، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية، التي من المفترض أن يحرص عليها الكاف".

وطلب الزمالك من الكاف إعادة النظر في اختيار حكام الفيديو.

ويتولى التونسي معين الشعباني تدريب نهضة بركان.