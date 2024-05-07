موسم أول استثنائي لبيلينغهام نجم ريال مدريد

احتفل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد مع والدته في فوز فريقه بلقب الدوري الإسباني، ونشر صورة له معها على حسابه في إنستغرام وأرفقها بتعليق "بطل إسبانيا.. هلا مدريد".

ولقب الليغا هو أول تتويج لبيلينغهام في بطولات الدوري، إذ كانت له مساهمة كبيرة في تحقيقه بحسب ما تظهر أرقامه.

وتشير الأرقام إلى أن بيلينغهام:

سجل 22 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 38 مباراة بكافة المسابقات.

ظفر بلقبي كأس السوبر والدوري الإسبانيين.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

4 أهداف و4 تمريرات حاسمة في دوري الأبطال.

أكثر لاعب من "الملكي" يفوز بجائزة رجل المباراة (12 مرة).

هداف ريال مدريد هذا الموسم بـ22 هدفا.

فاز بجائزتي أفضل لاعب شاب المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية (كوبا) و"الفتى الذهبي" المقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عاما فقط إن انضمامه لريال مدريد "أفضل أمر حدث معي في حياتي".

ويستضيف ريال مدريد -غدا الأربعاء- بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب في ألمانيا انتهت بتعادل الفريقين 2-2.