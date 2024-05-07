منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة غينيا بيساو بتصفيات المونديال.. وهذه مبرراته

طلب منتخب مصر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تأجيل مباراته مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 لمدة 24 ساعة.

ونقل اتحاد الكره عن مدير المنتخب إبراهيم حسن أنه تم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لتأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، والتي حددها الاتحاد القاري بيوم 10 يونيو/حزيران المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف مدير المنتخب "جاء طلب تأجيل مباراة غينيا نظرا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها أيضا 7 يونيو/حزيران بالقاهرة بجانب ظروف الطيران إلى غينيا، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى 9 ساعات".

وينتظر منتخب مصر رد الكاف على طلب تأجيل المباراة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

وتضم المجموعة الأولى مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي وسيراليون في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.