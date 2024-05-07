تحذيرات وطلبات أنشيلوتي للاعبي ريال مدريد لهزيمة بايرن ميونخ والفوز بدوري أبطال أوروبا

طالب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لاعبي فريقه باللعب بمزيد من السرعة والقوة إذا أرادوا الحفاظ على آمالهم في الحصول على ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والفوز على بايرن ميونخ في إياب قبل نهائي دوري الأبطال غدا الأربعاء.

وحسم ريال لقب الدوري الإسباني مطلع الأسبوع قبل 4 مباريات على النهاية، لكن ذلك لم يمنع أنشيلوتي من توجيه انتقادات شديدة لأداء فريقه خلال مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بألمانيا، التي تعادل فيها 2-2.

وحذر المدرب لاعبيه من أنهم لا يمكنهم تحمل أداء دون المستوى مرة أخرى، إذا أرادوا خوض المباراة النهائية في الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب ويمبلي.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "نحتاج إلى أداء يتسم بالقوة والسرعة… بالنظر إلى مباراة الذهاب، كان من الممكن أن نفعل الكثير دفاعيا"، مشددا على أن فريقه لا يمكنه الاستهانة بالتحدي الذي يمثله بايرن رغم الموسم المحلي المخيب للآمال للفريق الألماني.

وأنهى باير ليفركوزن هيمنة بايرن على الدوري الألماني، التي استمرت 11 عاما، بفوزه بلقب الدوري الشهر الماضي، لكن أنشيلوتي قال إن بطل أوروبا 6 مرات سيملك حافزا إضافيا للفوز باللقب الوحيد، الذي لا يزال بإمكانه المنافسة عليه هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي "(بايرن وريال) ناديان متشابهان لأن لديهما تاريخا عظيما وحققا نجاحا كبيرا. علينا احترام منافسنا لأنه قدم أداء جيدا جدا، وأفضل منا في مباراة الذهاب. نحن متحمسون للغاية لأنها قد تكون ليلة ساحرة أخرى بالنسبة لنا، لكن لا يوجد تفاؤل. نحن ندرك الصعوبات التي سنواجهها".

واعترف المدافع داني كاربخال، أحد أكثر اللاعبين خبرة في تشكيلة ريال مدريد والفائز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني، بأنه يشعر أن المشجعين ما زالوا على ثقة بفرصهم في الوصول إلى النهائي، بسبب مسيرتهم الخالية من الهزائم في المسابقة هذا الموسم.

وقال مازحا إن أنشيلوتي "بات أكثر ميلا للخوف" مع مرور السنوات، لكنه أشاد بدور مدربه في الحفاظ على تركيز التشكيلة في طريقها للفوز باللقب الـ15 في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي.

وأضاف كاربخال، في المؤتمر صحفي بعد أيام قليلة من فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 36، معززا رقمه القياسي، "هناك حالة نشوة لأننا نمر بعام رائع. نحن جميعا متحمسون للغاية بشأن الفوز بدوري الأبطال".

وتابع "نعرف ذلك في غرفة الملابس، وفي الشارع يهنئنا المشجعون ويشجعوننا كثيرا لنحلم بالفوز باللقب مرة أخرى. نحن على بعد مباراتين من الفوز بدوري أبطال أوروبا. أنشيلوتي أبقى أعيننا مفتوحة وقمنا جميعا بالمساهمة. هذا ما يهم لتحقيق الأهداف".