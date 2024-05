دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. كلمة السر في الأرباح

لطالما كانت رغبة الأندية في زيادة المداخيل المالية من البث التلفزيوني والأعمال التجارية المختلفة هي المحرك الأساسي لإجراء التعديلات على مسابقات كرة القدم، ومنها دوري أبطال أوروبا، ومع كل تغيير يطرأ، تُطرح الأسئلة عن الهدف المادي من ورائه.

ولذلك، فمع وجود التهديدات المتمثلة في دوري السوبر الأوروبي، وتأفف قادة الفرق الكبرى من قلة المداخيل المادية عامة، لم يجد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مفرًا من وضع نظام جديد للمسابقة يبدأ من الموسم القادم 2024-2025، متضمنًا عدد فرق أكبر، وبالتالي عدد مباريات أكبر وأرباحا مالية أكبر.

وتشير التوقعات إلى أن الشكل الجديد للبطولة سيشهد توزيع جوائز مالية إضافية بقيمة 600 مليون يورو، أي أن قيمة الجوائز سترتفع من 2.03 مليار يورو في الموسم الحالي إلى 2.47 مليار في الموسم القادم، وبالتالي سيرتفع إجمالي الإيرادات في المسابقات الأوروبية الأربع من 3.5 مليارات يورو في الموسم الحالي إلى 4.4 مليارات يورو في الموسم المقبل.

سيزيد عدد الفرق المتنافسة من 32 إلى 36 فريقا، مما يعني أن هناك زيادة في المباريات من 125 مباراة إلى 189، وتقسم بطاقات الصعود على النحو التالي:

🚨The new rules for the 24/25 Champions League, this will be the last season with the "normal" group stage.

UEFA have done so their will be 100 extra games which is done so they can make more money💰

4 extra team will play in the Champions League next season.

📷 @tntsports pic.twitter.com/ORfmb6ViTJ

