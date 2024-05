تقرير.. برشلونة يخطط لضم نونيز مهاجم ليفربول واستبعاد ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يخطط لضم لأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن النادي الإسباني يرى نونيز بديلا محتملا ومناسبا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة مستعد للتوقيع مع داروين خلال الميركاتو الصيفي، في ظل الاضطرابات التي يعيشها ليفربول هذه الفترة.

ويمكن لبرشلونة الاستفادة من حالة عدم اليقين في "الميرسيسايد"، خاصة إذا قاموا بالتخلص من هداف الفريق ليفاندوفسكي في الأشهر المقبلة.

ويستعد ليفربول لإجراء بعض التغييرات الكبيرة خلف الكواليس خلال الأشهر المقبلة، مع عودة ريتشارد هيوز كمدير رياضي ومهندس الانتقالات مايكل إدواردز إلى أنفيلد، والرحيل المرتقب للمدرب الألماني يورغن كلوب.

Liverpool forward Darwin Nunez is a target for Barcelona as a replacement for striker Robert Lewandowski. (Sun on Sunday) pic.twitter.com/UqnvOBLF0S

يعاني برشلونة من ضائقة مالية، كما أن الدوري الإسباني خفض الحد الأقصى للرواتب في برشلونة إلى ما يزيد قليلا عن 202 مليون يورو، ما سيجبر النادي الكتالوني على التخلص من اللاعبين أصحاب الدخل الكبير، للمضي قدما في إعادة بناء النادي المخطط لها، وإتمام صفقة نونيز.

ويعد ليفاندوفسكي صاحب الدخل الأكبر على الإطلاق في الكامب نو (الراتب يزيد عن 31 مليون يورو في الموسم المقبل)، ما يجعله أحد الخيارات التي سيتم التضحيات بها.

في المقابل، يعد نونيز من بين أعلى اللاعبين أجرا في ليفربول، لكنه يتقاضى حوالي ربع ما يتقاضاه المهاجم البولندي، مما يجعله ضمن إمكانيات برشلونة.

وقع نونيز لنادي ليفربول قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقال بلغت 100 مليون يورو في عام 2022، وتقدر القيمة السوقية الحالية للاعب بـ70 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" لإحصائيات اللاعبين، ويرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2028.

ومع استعداد مجموعة من اللاعبين الآخرين للمغادرة في نهاية الموسم، تعتقد إدارة البارسا أنها ستكون قادرة على تلبية السعر المطلوب لشراء الأوروغوياني.

Only Darwin Nunez would do this in that position 😂 needs to get his confidence back and ignore any dickheads giving him abuse

سجل داروين 23 هدفا في 52 مباراة لفريق الريدز هذا الموسم، وقدم 13 تمريرة حاسمة أخرى، لكنه لم يهز الشباك في أي من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصلت الأمور إلى ذروتها في أعقاب الأداء السيئ الذي قدمه الأوروغواياني كبديل خلال فوز ليفربول 4-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على توتنهام بملعب أنفيلد.

ونشر بعض المشجعين بعد المباراة إساءات شديدة وغير مبررة تجاه نونيز على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم قرر المهاجم إزالة جميع المنشورات المتعلقة بليفربول من حسابه على منصة "إنستغرام".

ويعتقد أن هذه الخطوة تكشف عن أن اللاعب غير سعيد للغاية في محيطه الحالي، ولن يكون من المفاجئ إذا سعى نجم بنفيكا السابق إلى مغادرة النادي هذا الصيف.

There are only 11 players in the Premier League that have more goals + assists than Darwin Nunez so far this season.

The fact he has only started 22 games as well makes this even more impressive. pic.twitter.com/Oau42OzVjQ

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 6, 2024