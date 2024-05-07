تثبيت حسم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام بعد رفض استئناف العقوبة

رُفض الاستئناف المُقدّم من نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لعقوبة حسم 4 نقاط من رصيده بسبب خرقه للقوانين المالية في الدوري، وفقا لما أعلنته الرابطة اليوم الثلاثاء.

وسبق أنّ أقرّ النادي -الذي قدّم استئنافه في 25 مارس/آذار- بخرق عتبة قواعد الربحية والاستدامة بمقدار 40 مليون يورو في موسم 2022-2023.

ويُصارع نوتنغهام للبقاء، إذ يقبع في المركز الـ17 بـ29 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن لوتون تاون الـ18.

ويُعدّ نوتنغهام ثاني الأندية الإنجليزية التي تعرّضت لحسم نقاط هذا الموسم بعد إيفرتون الذي فُرضت عليه عقوبتان، الأولى حسم 10 نقاط، وهي أقصى عقوبة في تاريخ الدوري، خُفّضت إلى 6 عند الاستئناف، والثانية حسم نقطتين بسبب خرق القواعد المالية أيضا.

وتسمح قواعد الربحية والاستدامة للأندية بخسارة 122.4 ملايين يورو على مدى 3 سنوات.

واقتربت أندية عدّة من تجاوز الحدّ، الأمر الذي أدّى إلى انخفاضٍ كبير في الإنفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت الأندية الإنجليزية اتفقت في 29 الشهر الماضي على وضع حد أقصى للإنفاق في المستقبل، وفقا لما أعلنت وسائل إعلام بريطانية، كوسيلة لاحتواء الفجوة الكبيرة بين أعلى وأسفل ترتيب الدوري.

وسيتم احتساب سقف الإنفاق (الرواتب، ورسوم الانتقالات، والرسوم المدفوعة للوكلاء…) بناءً على حقوق البث التلفزيوني التي يحصل عليها النادي الأقل ربحا.

ولا يزال هذا الإجراء بحاجة إلى المصادقة من قِبَل الجمعية العامة المقبلة لرابطة الدوري الشهر المقبل، من أجل أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من موسم 2025-2026.