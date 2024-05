هل حان وقت رحيل تين هاغ عن مانشستر يونايتد بعد سقوطه أمام كريستال بالاس؟

يصرّ مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ على أنه رجل المرحلة، على الرغم من الخسارة المذلّة الجديدة لفريق "الشياطين الحمر" برباعية نظيفة أمام كريستال بالاس في الدوري. لكن هل سيبقى الهولندي في منصبه لحين موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام الجار اللدود سيتي؟.

تركت الخسارة أمام كريستال بالاس على ملعبه "سيلهيرست" بارك، أمس الاثنين، يونايتد في المركز الثامن بالدوري، مع إمكانية عدم التأهل إلى أي مسابقة قارية الموسم المقبل.

وتُمثّل الأرقام قراءة قاتمة لجماهير يونايتد، وتظهر مدى تراجع بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، منذ أن هيمن تحت قيادة مدربه السابق الأسطوري الأسكتلندي أليكس فيرغسون قبل أكثر من عقد من الزمن.

خسر يونايتد 13 مباراة للمرة الأولى منذ اعتماد نظام "بريميرليغ"، وتلقى 81 هدفا في مختلف المسابقات، وهو أعلى رقم في موسم واحد منذ 1976-1977.

ولم يسبق أن فشل يونايتد في حجز مقعد للمسابقات الأوروبية منذ موسم 1989-1990، ولكن مع الأداء الجيد الذي يقدّمه نيوكاسل وتشلسي في المركزين السادس والسابع تواليا، يتوجّب على "الشياطين الحمر" التغلب على الجار سيتي في نهائي الكأس بويمبلي في 25 مايو/أيار من أجل تعبيد الطريق لمقعد قاري.

يؤكد تن هاغ (54 عاما) المحاصر بالانتقادات على أنه يظل "بالتأكيد" الرجل المناسب لاستعادة حظوظ النادي، حيث يقوم المالك الجديد جيم راتكليف بتكثيف عملية تجديد الهيكل القيادي للنادي.

وقال المدرب الهولندي لشبكة "سكاي سبورتس" بعد الهزيمة أمام بالاس "إذا كان اللاعبون الأفضل متاحين، فلدينا فريق جيد، لكننا نفتقد الخط الخلفي بأكمله تقريبا، ومن ثم نواجه مشاكل".

وتابع "إنه أمر مخيّب للآمال. أداء ضعيف. بالتأكيد أسوأ هزيمة. كان يجب أن نُقدم أداء أفضل".

وأضاف "نحن ندرك، كفريق، أننا لم نكن على صواب، وارتكبنا أخطاء كبيرة ولم نتّبع الخطة والسيناريو والقواعد التي لدينا".

🔴 Erik ten Hag: "Absolutely, I am the right manager to turn things around".

"If the right players are available then we have a good squad. But when we miss almost our entire backline then we have problems". pic.twitter.com/7yc7hz3KlY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024