هل حان وقت رحيل تين هاغ عن مانشستر يونايتد بعد سقوطه أمام كريستال بالاس؟

يصرّ مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ على أنه رجل المرحلة، على الرغم من الخسارة المذلّة الجديدة لفريق "الشياطين الحمر" برباعية نظيفة أمام كريستال بالاس في الدوري. لكن هل سيبقى الهولندي في منصبه لحين موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام الجار اللدود سيتي؟

تركت الخسارة أمام كريستال بالاس على ملعبه "سيلهيرست" بارك، أمس الاثنين، يونايتد في المركز الثامن بالدوري، مع إمكانية عدم التأهل إلى أي مسابقة قارية الموسم المقبل.

وتُمثّل الأرقام قراءة قاتمة لجماهير يونايتد، وتظهر مدى تراجع بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، منذ أن هيمن تحت قيادة مدربه السابق الأسطوري الأسكتلندي أليكس فيرغسون قبل أكثر من عقد من الزمن.

خسر يونايتد 13 مباراة للمرة الأولى منذ اعتماد نظام "بريميرليغ"، وتلقى 81 هدفا في مختلف المسابقات، وهو أعلى رقم في موسم واحد منذ 1976-1977.

🚨 تاريخي 🚨 للمرة الأولى في تاريخ البريميرليغ، مانشستر يونايتد يخسر في (13) مباراة في موسم واحد🤯😨 pic.twitter.com/G1s3ehZ6By — EPL World (@EPLworld) May 6, 2024

ولم يسبق أن فشل يونايتد في حجز مقعد للمسابقات الأوروبية منذ موسم 1989-1990، ولكن مع الأداء الجيد الذي يقدّمه نيوكاسل وتشلسي في المركزين السادس والسابع تواليا، يتوجّب على "الشياطين الحمر" التغلب على الجار سيتي في نهائي الكأس بويمبلي في 25 مايو/أيار من أجل تعبيد الطريق لمقعد قاري.

أنا الرجل المناسب

يؤكد تن هاغ (54 عاما) المحاصر بالانتقادات على أنه يظل "بالتأكيد" الرجل المناسب لاستعادة حظوظ النادي، حيث يقوم المالك الجديد جيم راتكليف بتكثيف عملية تجديد الهيكل القيادي للنادي.

وقال المدرب الهولندي لشبكة "سكاي سبورتس" بعد الهزيمة أمام بالاس "إذا كان اللاعبون الأفضل متاحين، فلدينا فريق جيد، لكننا نفتقد الخط الخلفي بأكمله تقريبا، ومن ثم نواجه مشاكل".

وتابع "إنه أمر مخيّب للآمال. أداء ضعيف. بالتأكيد أسوأ هزيمة. كان يجب أن نُقدم أداء أفضل".

وأضاف "نحن ندرك، كفريق، أننا لم نكن على صواب، وارتكبنا أخطاء كبيرة ولم نتّبع الخطة والسيناريو والقواعد التي لدينا".

🔴 Erik ten Hag: "Absolutely, I am the right manager to turn things around". "If the right players are available then we have a good squad. But when we miss almost our entire backline then we have problems". pic.twitter.com/7yc7hz3KlY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024

المسمار الأخير في النعش

انهالت الانتقادات من كل حدب وصوب لتن هاغ، وقال مهاجم يونايتد وإنجلترا السابق مايكل أوين إن وقت مدرب أياكس السابق قد انتهى، وإن النادي بحاجة إلى الضغط على الزناد الآن، حتى قبل نهائي الكأس.

وأردف "أتساءل فقط، مع وجود الكثير على المحك، على الرغم من أن الأمر يقتصر على 4 مباريات فقط، أتساءل عما إذا كان على مجلس الإدارة أن يحاول القيام بشيء ما هنا، والآن، وأن يكون حاسما بشأن هذا الأمر".

وتابع "لكنه لا يستطيع، ببساطة لا يستطيع، تدريب هذا الفريق في الموسم المقبل. إنه ليس جيدا بما فيه الكفاية".

🚨🚨🎙️| Michael Owen on Erik ten Hag: “He simply cannot manage this team next season. He’s just not good enough to manage #mufc.” [@OptusSport] pic.twitter.com/28T9hpCtml — centredevils. (@centredevils) May 7, 2024

من ناحيته، قال لاعب خط وسط يونايتد السابق بول سكولز الفائز بعدة ألقاب تحت قيادة فيرغسون، إن المباراة "بدت وكأنها المسمار الأخير في نعش تن هاغ".

ويطالب المدرب الهولندي، الذي توّج بكأس الرابطة واحتل المركز الثالث بالدوري في موسمه الأول، بعوامل مخففة، ويختبئ خلف قائمة الإصابات.

ولم يتمكن المدرب الهولندي من التعاقد مع بعض اللاعبين الذين أرادهم بشدة منذ وصوله إلى ملعب "أولد ترافورد" عام 2022، من بينهم المهاجم الإنجليزي هاري كاين ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ.

لكن العديد من أولئك الذين انضموا إلى عهده فشلوا في فرض أنفسهم في موسمه الثاني، أبرزهم البرازيلي كاسيميرو ومواطنه أنتوني، الذي وصل في عام 2022، حيث لم يسجل سوى هدف وتمرير كرة حاسمة في الدوري هذا الموسم.

وقال الهولندي رينيه مولينستين، أحد المدربين السابقين في الكادر الفني لفيرغسون، "إنه يجب تقاسم اللوم "الأمر لا يقتصر على اللاعبين فقط، الجميع يتحمل المسؤولية".

وتابع "تن هاغ مسؤول عن جلب الكثير من هؤلاء اللاعبين، وهو مسؤول عن نظام اللعب والتحضير. يجب على اللاعبين بعد ذلك الرد، لكن من الواضح أن الأمر مفكّك في مكان ما".

قبل عامين، قال المدرب المؤقت حينها الألماني رالف رانغنيك إن النادي يحتاج إلى "جراحة قلب مفتوح" بعد سنوات من ضعف الإنجازات.

لم يُهدر راتكليف الوقت في إعادة تشكيل هيكل النادي وهو يحاول وضع الأساس لعودة يونايتد إلى القمة، إلا أن رئيس شركة "إينيوس" يواجه حاليا أكبر قرار في حياته: هل يحافظ على تن هاغ ويقبل بنهاية مذلة محتملة للموسم أم يقلل خسائره الآن ويحرم الهولندي من نهائي ويمبلي؟