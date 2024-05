وفاة مينوتي مدرب منتخب الأرجنتين الفائز بمونديال 1978 وميسي يصفه بأحد "العظماء"

توفي سيزار لويس مينوتي، الذي قاد منتخب الأرجنتين لإحراز لقبها الأول في كأس العالم لكرة القدم عام 1978، عن عمر ناهز 85 عاما، حسبما أعلن اتحاد الكرة الأرجنتيني في وقت متأخر أمس الأحد.

وكتب الاتحاد الأرجنتيني في بيانه: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن أسفه الشديد لوفاة سيزار لويس مينوتي، المدير الحالي للمنتخبات الوطنية والمدرب السابق للأرجنتين بطل العالم".

ولم تتوفر أي معلومات عن سبب وفاة مينوتي.

وتوج منتخب الأرجنتين بنسخة مونديال 1978، التي استضافها على ملاعبه، عقب فوزه 3-1 على نظيره الهولندي بعد اللجوء للوقت الإضافي في المباراة النهائية، حيث شهد اللقاء تسجيل ماريو كيمبس هدفين لمنتخب "التانغو".

وكان مينوتي، الذي ولد في مدينة روزاريو، مسقط رأس الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعتبر فيلسوفا في كرة القدم، حيث حدد أسلوبه في وقت مبكر من عام 1973، عندما فاز بأول لقب له كمدرب مع فريق هوراكان بالدوري الأرجنتيني، بأنه "هجومي، نظيف، مبهج"، على عكس اللعب الذي يركز على النتائج فقط.

وقبل مسيرته التدريبية، كان مينوتي لاعبا محترفا، وفي سن الـ80 من عمره، أصبح مديرا للمنتخبات الوطنية في اتحاد كرة القدم ببلاده.

وقال الأرجنتيني ماريو كيمبس هداف مونديال 1978، إن "سيزار مينوتي كان أكثر من مجرد زميل عمل، كان صديقا ومعلما لي لا يقدر بثمن. شغفه للعبة، حكمته التكتيكية، وتواضعه ألهم جيلا كاملا من اللاعبين والمدربين، وأنا من ضمنهم".

Argentina’s captain Lionel Messi's statement after Cesar Luis Menotti passed away: “We lost one of the great references of our soccer/football. Condolences to his family and loved ones, RIP.”

