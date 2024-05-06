موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرّف على موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ضيفه بايرن ميونخ الألماني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة، التي يتوقع أن تحضرها الإثارة في ظل انتهاء موقعة الذهاب في ميونخ بالتعادل 2-2.

تقام المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد المنتشي بتتويجه رسميا بطلا للدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024 يوم السبت الماضي.

وفي المقابل خسر بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لأول مرة منذ 11 موسما احتكر فيها اللقب، كما خسر آخر مبارياته المحلية السبت الماضي أمام شتوتغارت 1-3.

وفي ظل إلغاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لقاعدة أفضلية التسجيل خارج الملعب بداية من هذا الموسم، يسعى الفريقان للفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في لندن.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

تقام المباراة يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة (بي إن سبوتس) "beIN Sports" القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستذيع بي إن سبورتس المباراة على قنوات: (beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2 وbeIN Sports HD 1 English).

كما يمكن متابعة أبرز أحداث المباراة والأهداف في تغطية مباشرة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم بولندي بقيادة سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر.