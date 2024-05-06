موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) غدا الاثنين كلاسيكو الأهلي والهلال المؤجل من المرحلة الـ28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

ويستقبل الأهلي ضيفه الهلال بحثا عن فوز يحسم به بنسبة كبيرة للغاية المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثالث برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط أمام التعاون و5 نقاط أمام الاتحاد اللذين لعبا مباراة أكثر من الأهلي.

في المقابل، يأمل الهلال مواصلة سلسلة انتصاراته القياسية في "دوري روشن"، والتي وصلت إلى 22 فوزا متتاليا ليغرد الفريق الأزرق في الصدارة برصيد 83 نقطة.

ويسعى الهلال إلى إعادة فارق الـ12 نقطة الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه النصر قبل 4 جولات من النهاية، وهو ما يعني أنه سيكون بحاجة لنقطة وحيدة فقط في مبارياته الأربع المتبقية لحسم لقب الدوري رسميا.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين -الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- حسمه الهلال 3-1.

موعد مباراة الأهلي والهلال

تقام المباراة الليلة الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

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