رياضة|الدوري الإنجليزي

لأول مرة في البريميرليغ.. حكم مباراة كريستال بالاس ويونايتد يرتدي كاميرا على الرأس

غيتي)
6/5/2024-|آخر تحديث: 6/5/202405:36 م (بتوقيت مكة المكرمة)

سيرتدي جاريد جيليت حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز مساء الاثنين، كاميرا على رأسه كما أعلن مسؤولون في الدوري.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "في أول مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيرتدي الحكم جاريد جيليت "كاميرا" خلال مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد يوم الاثنين 6 مايو/أيار".

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وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز بأن لقطات الكاميرا لن يتم بثها مباشرة، بل سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام يهدف إلى "تقديم مزيد من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم" في دوري الدرجة الممتازة.

سيرتدي جيليت جهازا مثبتا على الرأس والذي سيشكل جزءا من نظام اتصالات الحكام للمباريات الكبرى.

وتمت الموافقة على الاستخدام ولمرة واحدة للكاميرا من قبل المشرعين الرياضيين، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحكام مباريات المحترفين والأندية المعنية.

 

المصدر : الفرنسية