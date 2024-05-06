لأول مرة في البريميرليغ.. حكم مباراة كريستال بالاس ويونايتد يرتدي كاميرا على الرأس

سيرتدي جاريد جيليت حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز مساء الاثنين، كاميرا على رأسه كما أعلن مسؤولون في الدوري.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "في أول مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيرتدي الحكم جاريد جيليت "كاميرا" خلال مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد يوم الاثنين 6 مايو/أيار".

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز بأن لقطات الكاميرا لن يتم بثها مباشرة، بل سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام يهدف إلى "تقديم مزيد من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم" في دوري الدرجة الممتازة.

📹📽️ 'RefCam' in the Premier League! 🚨 Jarred Gillett will become the first Premier League referee to wear a head-mounted video camera during tonight's game between Crystal Palace and Manchester United as part of filming for a one-off programme. The footage will not be… pic.twitter.com/ivSUGzynp1 — Olt Sports (@oltsport_) May 6, 2024

سيرتدي جيليت جهازا مثبتا على الرأس والذي سيشكل جزءا من نظام اتصالات الحكام للمباريات الكبرى.

وتمت الموافقة على الاستخدام ولمرة واحدة للكاميرا من قبل المشرعين الرياضيين، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحكام مباريات المحترفين والأندية المعنية.