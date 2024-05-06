رياضة|الدوري الإنجليزي

لأول مرة في البريميرليغ.. حكم مباراة كريستال بالاس ويونايتد يرتدي كاميرا بالرأس

غيتي)
6/5/2024-|آخر تحديث: 6/5/202406:19 م (بتوقيت مكة المكرمة)

سيرتدي جاريد جيليت، حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الاثنين، كاميرا برأسه، كما أعلن مسؤولون في الدوري.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "في أول مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيرتدي الحكم جاريد جيليت كاميرا خلال مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد اليوم الاثنين 6 مايو/أيار الجاري".

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وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن لقطات الكاميرا لن يتم بثها مباشرة، بل سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام، يهدف إلى "تقديم مزيد من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم" في دوري الدرجة الممتازة.

سيرتدي جيليت جهازا مثبتا على الرأس ضمن نظام اتصالات الحكام للمباريات الكبرى.

وتمت الموافقة على الاستخدام ولمرة واحدة للكاميرا من قبل المشرعين الرياضيين، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحكام مباريات المحترفين والأندية المعنية.

المصدر : الفرنسية