لأول مرة في البريميرليغ.. حكم مباراة كريستال بالاس ويونايتد يرتدي كاميرا بالرأس

سيرتدي جاريد جيليت، حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الاثنين، كاميرا برأسه، كما أعلن مسؤولون في الدوري.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان "في أول مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيرتدي الحكم جاريد جيليت كاميرا خلال مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد اليوم الاثنين 6 مايو/أيار الجاري".

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن لقطات الكاميرا لن يتم بثها مباشرة، بل سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام، يهدف إلى "تقديم مزيد من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم" في دوري الدرجة الممتازة.

📹📽️ 'RefCam' in the Premier League!

🚨 Jarred Gillett will become the first Premier League referee to wear a head-mounted video camera during tonight's game between Crystal Palace and Manchester United as part of filming for a one-off programme. The footage will not be… pic.twitter.com/ivSUGzynp1

— Olt Sports (@oltsport_) May 6, 2024