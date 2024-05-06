فولكروغ.. هداف دورتموند وأمله لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا

كان المهاجم نيكلاس فولكروغ يلعب في الدرجة الثانية قبل عامين، وبات اليوم على مشارف بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب "ويمبلي"، عندما يحل فريقه دورتموند الألماني ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء في إياب نصف النهائي.

وأحرز الدولي الألماني البالغ من العمر (31 عاما)، الهدف الوحيد في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، مما أعطى دورتموند الأمل في الوصول إلى النهائي الأول في المسابقة منذ خسارته أمام غريمه بايرن ميونخ عام 2013، على ملعب "ويمبلي" أيضا.

ويظهر فولكروغ المثابر في الصورة، ليس فقط في التشكيلة الحالية للفريق تحت قيادة المدرب إيدين ترزيتش المولود في دورتموند، ولكن أيضا في هوية النادي نفسه.

ولم يلعب فولكروغ في دوري الأبطال إلا هذا الموسم، وتعرضت آماله في إظهار إمكانياته وقدراته لسلسلة من الإصابات الخطيرة.

وغاب 4 مرات في مسيرته الاحترافية عن أكثر من نصف موسم، أبرزها من 2019 إلى 2020 عندما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ومثَّل فولكروغ ألمانيا باستمرار في منتخبات الفئات العمرية، لكنه لم يرتد قميص المنتخب الوطني الأول حتى عام 2022، عندما كان على بُعد 3 أشهر فقط من بلوغ سن الثلاثين.

وسجَّل 11 هدفا في 15 مباراة، مما يعد دليلا على جودته في المنتخب الألماني.

وانضم فولكروغ، الملقب بـ"الفجوة" بسبب فقدانه لإحدى أسنانه، إلى دورتموند الصيف الماضي من فيردر بريمن، حيث فاز بلقب هداف الدوري الألماني الموسم الماضي.

ولعب فولكروغ الذي استهل مسيرته الكروية في أكاديمية فيردر بريمن (2012-2014)، في صفوف أندية عدة (غرويثر فورث ونورمبرغ وهانوفر) قبل أن يعود إلى فريقه الأم عام 2019. ولعب دورا رئيسيا في عودته إلى الدرجة الأولى موسم 2021-2022.

ومع اقتراب يورو 2024، يعد فولكروغ المهاجم الأول في ألمانيا. وكان اللاعب الوحيد في فريق دورتموند الذي استدعي للمباريات الدولية الودية الأخيرة لألمانيا من قِبَل المدرب يوليان ناغلسمان.

وأشاد نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق أليساندرو دل بييرو بفولكروغ بعد مباراة الذهاب، قائلا إنه "في مستوى آخر".

وأضاف دل بييرو الذي يعمل محللا تلفزيونيا حاليا لشبكة "سي بي إس" أنه "ليس سريعا، وليس قويا جدا، لكنه فعال جدا. لقد تم التقليل من شأنه".

وتابع أنه "تهديد حقيقي في منطقة الجزاء. إنه مهاجم حقيقي. لقد شاهدنا هدفه. حصل في الشوط الأول على فرصة للتسديد، لكنه مرر الكرة بهدوء إلى (النمساوي) مارسيل سابيتسر. تمريرة رائعة".

ويعوّل دورتموند، الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 1997، على عدد من لاعبي الخبرة للذهاب بعيدا في المسابقة.

ولعب القائدان ماتس هوملس، وماركو ريوس الذي أعلن الجمعة أنه سيترك النادي في نهاية الموسم، مع دورتموند في نهائي عام 2013.

وكان نيكلاس زوله ضمن تشكيلة بايرن ميونخ المتوج بلقب المسابقة عام 2020 على حساب باريس سان جيرمان.