خلال مشاركته في الحرب.. وفاة الرباع الأوكراني بيلييشنكو بطل أوروبا مرتين

أعلن الاتحاد الأوكراني لرفع الأثقال، اليوم الاثنين، وفاة الرباع الأولمبي الأوكراني أولكسندر بيلييشنكو، بطل أوروبا مرتين، عن عمر 30 عاما، خلال مشاركته في الخطوط الأمامية للحرب مع روسيا.

وكان بيلييشنكو قد احتل المركز الرابع في أولمبياد ريو 2016 في فئة وزن 85 كيلو للرجال، وتوج بالذهبية في بطولة أوروبا لرفع الأثقال في نسختي 2016 و2017، وتعرض للإيقاف بعد سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات في 2018.

وقال الاتحاد الأوكراني في منشور على فيسبوك "بحزن بالغ، نبلغكم بأن قلب نجم الرياضة الأوكراني أولكسندر بيلييشنكو توقف عن الخفقان اليوم".

وأضاف "نقدم خالص تعازينا لعائلة أولكسندر وكل من يعرفه".

كذلك قدمت اللجنة الأولمبية الأوكرانية التعازي في وفاة بيلييشنكو، موضحة أنه انضم إلى القوات المسلحة منذ الأيام الأولى للغزو.

وقال فيكتور سلوبوديانيوك مدرب رفع الأثقال وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأوكراني "الحرب تأخذ أفضل ما فينا… الأبطال لا يموتون".