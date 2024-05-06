تشافي لا يكلمه أو يشركه.. وكيل أعمال فيتور روكي ينفجر في وجه برشلونة

في يناير/كانون الثاني الماضي انضم البرازيلي فيتور روكي إلى برشلونة قادما من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي وسبقت انضمامَه حملةٌ إعلامية ضخمة تتحدث عن قدرات ومهارات "النمر" البرازيلي ولكن بعد أشهر انقلبت الصورة كليا.

والبرسا الذي كشف عن تعاقده مع اللاعب صيف 2023، وقّع عقدا مع اللاعب يستمر إلى موسم 2030-2031 مقابل 31 مليون يورو إضافة إلى 30 مليون يورو أخرى ينتظر الحصول عليها كمتغيرات.

كما أردج البرسا بندا جزائيا في عقد روكي يقدر بـ500 مليون يورو إذا أراد اللاعب الرحيل أو أي من الأندية أرادت دفع قيمة عقده مع النادي الكتالوني.

وكل هذه "الهالة" التي أحيطت باللاعب وبموهبته تبخرت في أشهر ولم يشارك سوى في 310 دقائق بقميص البرسا كانت بـ13 مباراة بالليغا وكأس الملكي سجل خلالها هدفين.

وهذه الأرقام الهزيلة في المشاركة دفعت وكيل أعمال البالغ 19 عاما للانفجار في وجه المدرب تشافي هيرنانيدز وإدارة البرسا.

وقال -في مقابلة مع إذاعة "راك 1"- إنه "لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل مع فيتور روكي، وقد يغادر برشلونة بعقد انتقال دائم وليس على سبيل الإعارة، لن أسمح بذلك، مغادرته للبرسا ستكون بصفقة دائمة".

وتابع: "لا أحد يفهم لماذا تشافي لا يشرك روكي ولا يتكلم معه حتى، أعتقد أن هذا ليس صحيا في العلاقة".

وأضاف: "اخترنا برشلونة لأن روكي يحب النادي، تلقينا عروضا بضعف الراتب الذي يتقاضاه من برشلونة".

وختم: "لا يمكن لهذه الحالة أن تستمر، تشافي لا يمنح أي فرصة لروكي ليثبت نفسه ولا يمنح دقائق لعب ولا حتى يتحدث معه".

يذكر أن قيمة روكي السوقية تبلغ 40 مليون يورو وكانت عدة أندية من كبار أوروبا ترغب بالتعاقد معه.