الهلال يحسم الكلاسيكو ضد الأهلي ويقترب من لقب الدوري السعودي

اقترب الهلال من التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه الأهلي 2-1، الاثنين ضمن منافسات الجولة 28 المؤجلة من المسابقة.

وتقدم الأهلي عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 30، قبل أن يدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل للهلال في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 89 سجل مالكوم الهدف الثاني للهلال.

ورفع الهلال رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، ليصبح بحاجة لنقطة واحدة من المباريات الأربع المتبقية لحسم لقب الدوري لصالحه.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث.

ودخل الأهلي المباراة مهاجما منذ البداية، حيث لعب رياض محرز على الجبهة اليمنى وآلان سان ماكسيمين على الجهة اليسرى، فيما تولى فراس البريكان مهمة المهاجم الصريح.

على الجانب الآخر، تسلح الهلال بهدافه الخطير ألكسندر ميتروفيتش، والذي تلقى مساندة من ميشال ديلغادو ومالكوم.

وفي الدقيقة 30 سجل الأهلي هدف التقدم عن طريق فراس البريكان، الذي تابع تسديدة من سان ماكسيمين تصدى لها ياسين بونو حارس الهلال، لترتد أمامه ويضعها في الشباك.

وألغى الحكم هدفا ثانيا للأهلي في الدقيقة 42، بداعي وجود تسلل على البريكان أثناء تلقيه كرة عرضية أرضية من زميله رياض محرز داخل منطقة جزاء الهلال.

وفي الشوط الثاني، أصبح الهلال هو الطرف الأكثر سيطرة واستحواذا على المجريات، وشن العديد من الهجمات على مرمى إدوارد ميندي حارس الأهلي، الذي أبعد بعض الفرص الخطيرة عن مرماه.

وفي الدقيقة 52 نجح الهلال في تسجيل هدف التعادل عن طريق ميتروفيتش، الذي تلقى كرة عرضية من مالكوم ليوجهها بضربة رأس في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 89 سجل مالكوم الهدف الثاني للهلال بعد مجهود فردي رائع بدأه من منتصف الملعب، حيث تحرك مراوغا أكثر من لاعب ودخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في شباك الحارس ميندي موقعا على الهدف الثاني.

وفي الوقت المتبقي من المباراة، حاول الأهلي العودة مجددا وتسجيل هدف التعادل، لكنه لم ينجح في ذلك حيث تمكن الهلال من الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 2-1.