الهلال يحسم الكلاسيكو ضد الأهلي ويقترب من لقب الدوري السعودي

اقترب الهلال من التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه الأهلي 2-1 الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ28 المؤجلة من المسابقة.

وتقدم الأهلي عن طريق فراس البريكان في الدقيقة الـ30، قبل أن يدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل للهلال في الدقيقة الـ52.

وفي الدقيقة الـ89، سجل مالكوم الهدف الثاني للهلال.

ورفع الهلال رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة من المباريات الأربع المتبقية لحسم لقب الدوري لصالحه.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث.

ودخل الأهلي المباراة مهاجما منذ البداية، حيث لعب رياض محرز على الجبهة اليمنى وآلان سان ماكسيمين على الجهة اليسرى، في حين تولى فراس البريكان مهمة المهاجم الصريح.

على الجانب الآخر، تسلح الهلال بهدافه الخطير ألكسندر ميتروفيتش، الذي تلقى مساندة من ميشال ديلغادو ومالكوم.

وفي الدقيقة الـ30، سجل الأهلي هدف التقدم عن طريق البريكان، الذي تابع تسديدة من سان ماكسيمين تصدى لها ياسين بونو حارس الهلال، لترتد أمامه ويضعها في الشباك.

وألغى الحكم هدفا ثانيا للأهلي في الدقيقة الـ42، بداعي وجود تسلل على البريكان في أثناء تلقيه كرة عرضية أرضية من زميله رياض محرز داخل منطقة جزاء الهلال.

وفي الشوط الثاني، أصبح الهلال الطرف الأكثر سيطرة واستحواذا على المجريات، وشن عديدا من الهجمات على مرمى حارس الأهلي إدوارد ميندي، الذي أبعد بعض الفرص الخطيرة عن مرماه.

وفي الدقيقة الـ52، نجح الهلال في تسجيل هدف التعادل عن طريق ميتروفيتش، الذي تلقى كرة عرضية من مالكوم ليوجهها بضربة رأس في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وفي الدقيقة الـ89، سجل مالكوم الهدف الثاني للهلال بعد مجهود فردي رائع بدأه من منتصف الملعب، حيث تحرك مراوغا أكثر من لاعب ودخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في شباك الحارس ميندي موقعا على الهدف الثاني.

وفي الوقت المتبقي من المباراة، حاول الأهلي العودة مجددا وتسجيل هدف التعادل، لكنه لم ينجح في ذلك، في ظل تمكن الهلال من الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 2-1.